美國富豪愛潑斯坦獄中自殺亡　涉與未成年少女性交易兼做淫媒

美國多間媒體8月10日報道，涉嫌犯下性罪行的億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），當日遭發現在紐約的監獄中自殺身亡。

美國媒體指愛潑斯坦自殺身亡（美聯社）

疑獄中吊頸

美國媒體報道，愛潑斯坦是在自己的監房中自殺，《紐約時報》指，死者疑是吊頸身亡。美國有線新聞網絡引述消息人士指，愛潑斯坦是在凌晨3時半左右緊急送醫，最終不治在醫院去世。

愛潑斯坦7月底時已曾有一次被發現在獄中昏迷，且頸上有傷痕，懷疑可能是自殺未遂，他之後獲送醫治療。

他涉及的案件本來預計在2020年中開審，他若罪成，將面臨高達45年的刑期。

愛潑斯坦本來面對最高45年的刑期（路透社）

生前與不少權貴私交甚篤

66歲的愛潑斯坦，涉嫌曾與數十名未成年少女有性交易。他與不少權貴私交甚篤，更被指為政要名流安排未成年少女的性服務。

任職對衝基金經理的愛潑斯坦，過去與眾多名人相熟，包括美國總統特朗普（Donald Trump）、美國前總統克林頓（Bill Clinton）等。特朗普近來極力撇清，否認與愛潑斯坦關係密切。

英國安德魯王子也遭捲入愛潑斯坦的案件中（Getty Images）

案件牽連甚廣

愛潑斯坦的事件牽連甚廣，美國勞工部長阿科斯塔（Alex Acosta）便被指2007年出任檢察官期間，曾「放生」當時已涉嫌性侵和販賣未成年少女的愛潑斯坦，阿科斯塔最終在7月辭職。

有關愛潑斯坦性罪行案件的法院文件，在8月9日公開，顯示有眾多名人捲入其中。有女子作供時聲稱，英國安德魯王子（Prince Andrew）曾在愛潑斯坦的紐約住所中，撫摸她的胸部。

另有女子朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）在證詞中表示，愛潑斯坦有一名夥伴馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）會協助愛潑斯坦拉女性下海，她曾因而被指示與多位政客性交，包括前新墨西哥州州長理查森（Bill Richardson）、前參議員米切爾（George Mitchell）等人。理查森和米切爾都否認指控。

《紐約時報》7月31日又揭發這名富豪有意實行的瘋狂「優生學」計劃，包括把自己旗下一個牧場改建為「受孕基地」，讓多名女子同時受孕然後產子，藉此散播自己的「優質」DNA。