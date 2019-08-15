特朗普為何突然關注香港　美媒：白宮幕僚促總統更強硬

美國總統特朗普（Donald Trump）8月14日突然在Twitter發文，一改以往不甚關心香港問題的態度，開口指中國想與美國達成貿易協議的話，應先人道地處理香港問題。為何特朗普突然又關注香港？有美國媒體報道，白宮內的多名高級幕僚，都主張總統應該在香港問題上支持示威者。

把中美協議與香港問題掛勾

特朗普8月14日在Twitter貼文中，首次把中美貿易協議與香港問題拉上關係，主動指中國想與美國達成貿易協議，應先人道地處理香港問題。他之後又指，相信中國國家主席習近平可以很快和人道地解決香港問題，並邀約與習近平會面商討。

事實上在不久前，無論是華府或是特朗普，一直顯得避免多談香港問題。特朗普在8月1日才指，香港問題應該由中國和香港自行處理。《華爾街日報》8月1日更報道，華府擔心支持香港示威者的言論，會破壞貿易談判的努力，所以向官員發出指示，要求他們在回應香港問題時保持克制。

美國傳媒引述消息指博爾頓支持特朗普在香港問題上更強硬（路透社）

博爾頓支持特朗普更強硬

特朗普這次突然在Twitter表態，未知是否真的改變態度，但可能與受到不少來自國內的壓力有關，這些壓力甚至來自白宮內部。美國媒體Politico在8月14日引述消息人士報道，白宮內的幕僚多番促請總統在香港問題上支持示威者，惟特朗普其實不是很熱衷。

報道稱，白宮內的多名高級幕僚，包括美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）與其他一些經濟顧問，都主張總統應在香港問題上支持示威者，並擺出更強硬姿態。但報道也表示，特朗普其實對此不感興趣，他希望更專注於與中國國家主席習近平的貿易談判，也擔心批評中方會影響貿易協議的進度。

這也可以從博爾頓近日的公開言論中看到，他8月14日公開警告中國政府，指「中國要對自己做的每一步很小心，美國的人民也記得天安門事件。」他並指「若是在香港出現類似的事，那會是很大的錯誤。」

佩洛西促特朗普「致力推動香港的和平、正義與民主」（路透社）

來自國會的壓力

國會也頻頻向特朗普施壓，當中除了共和黨內的對華強硬派，也有美國民主黨領袖、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），她8月14日炮轟特朗普近期的言論，認為會引起誤會，並指美國若因商業利益而在中國人權問題上噤聲，將失去在其他方面發言的道德權威，她又呼籲特朗普應「致力推動香港的和平、正義與民主」。

來自國會的種種壓力，可能更是促使這位本來「以利益為上」的總統忽然關注香港的原因，事實上特朗普也不忘在Twitter中繼續讚習近平是「偉大領袖」，沒有大力批評中國，更還邀約與他見面。