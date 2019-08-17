【中美貿易戰】新關税打擊逾千億元華貨　美國人的聖誕節仍受影響

中美貿易戰持續，儘管美國總統特朗普（Donald Trump）表示為了「不影響聖誕旺季」，決定押後對部分中國貨品的額外加税至12月中，但到了9月1日，受新關税影響的中國貨品，估計價值仍逾千億美元，美國總統所說的不波及購物旺季，難是現實。

特朗普8月宣布押後對部分中國貨品加徵新關税至12月中（Getty Images）

新關税影響多少貨品？

美國本來宣布9月1日起對華3000億貨品徵收額外10%關税，至8月13日改變策略，押後對中國製的手提電腦、手機等貨品加徵關税至12月中，又把部分中國貨從加税名單剔走。特朗普之後解釋這是考慮到聖誕購物旺季，以防關税影響美國消費者，此舉即時刺激股市造好，外界盼望這是顯示貿易戰降温。

但這招只是暫緩部分貨品的關税，仍舊會有巨額貨品將如期面臨加税問題，究竟會有多少？《華爾街日報》分析指，若以2018年的貿易數據計算，受9月1日新關税影響的貨品類別，價值仍達到1110億美元。若再加上美國之前已向2500億美元的貨品加徵關税，受關税影響的華貨將增至超過3610億美元。

9月將受新關税影響的產品，包括蘋果公司的智能手錶（Getty Images）

新關税影響聖誕禮物

這些受9月新關税影響的貨品，事實上包括不少美國人的常見聖誕禮物，包括服飾、一些電子產品、相機等，蘋果公司（Apple）和Fitbit的智能手錶、亞馬遜（Amazon）的智能喇叭，還有蘋果和Google的藍芽連接器材都依舊會在名單上，不可能不影響消費者。

投資銀行高盛（Goldman Sachs）8月初的研究指，受到關税影響的貨品類別，價值約上升3%。

有研究所指，關税對企業帶來的影響包括金錢成本與時間成本（Getty Images）

研究所：受影響中國製消費品將增至69%

據彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）估計，目前約29%來自中國的消費者產品受到關税影響，但到了9月開始，比例將大幅升至69%。

牛津經濟研究院首席美國經濟學者達科（Gregory Daco）表示，預測新關税帶來的直接影響，會使美國第4季的國民生產總值增長減少0.1個百分點，對經濟的損害也可能會帶至2020年，「關税帶來的不確定性，不止是關税成本，還有企業要應付關税及貿易緊張關係而出現的時間成本」。

《紐約時報》分析，特朗普突然決定押後部分產品的關税，意味這位總統口頭上不說，但也是承認了關税確會影響美國消費者。

（華爾街日報 / 紐約時報）