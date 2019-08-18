英國首相約翰遜與法德領袖會面　料稱國會無法阻止脱歐

英國首相約翰遜出席七國集團（G7）會議前夕，先到法、德兩國訪問，路透社8月17日引述首相府消息人士報道，約翰遜屆時會向法國總統馬克龍及德國總理默克爾表示，英國國會無法阻止脱歐，而且歐盟需要與英國簽訂新的脱歐協議，避免出現硬脱歐情況。

該名消息人士指，約翰遜（Boris Johnson）會向法、德兩國領袖表明，英國無論最終能否有協議，都會如期在10月31日離開歐盟。

英國首相約翰遜一直強調，國家無論如何都會如期在10月31日離開歐盟 （Reuters）

約翰遜上台後，一直要求與歐盟就脱歐問題重新談判，廢除北愛爾蘭硬邊界的「補底方案」，但布魯塞爾方面堅持英國需要接受與前朝政府達成的脱歐協議。

除了歐盟的立場仍然強硬外，約翰遜在英國亦面對下台壓力，在野工黨計劃對政府提出不信任動議，提前舉行大選。

另外，《星期日泰晤士報》（Sunday Times）引述政府文件指，英國內政部預測硬脱歐所帶來的即時影響，估計大量出入英國的貨車會滯留歐盟邊境，導致港口擠塞，食物、醫藥及燃料等生活必需品沒法如期運送，造成物資短缺。該文件指情況可能需時最多三個月才可解決，並認為這不是最壞情況。

文件亦披露，政府認為很大機會在北愛爾蘭設立硬邊界。