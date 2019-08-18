英國國會「反硬脱歐派」要求召開會議　推動議案強迫推遲脱歐期限

英國脱歐前景未明，在野黨工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）尋求國會議員支持，成立由他領導的看守政府，阻止英國硬脱歐，但遭到議員反對。除因郝爾彬非合適人選外，反硬脱歐派認為目前並非彈劾約翰遜並成立臨時看守政府的時機。

包括執政保守黨及在野工黨的反硬脱歐派議員，均表示要阻止約翰遜帶領英國無協議脱歐。（路透社）

跨黨派過百名議員發表聯署信，表示不能接受要到下個月，脱歐限期迫在眉睫時才一起商討對策。

郝爾彬是在8月15日向各在野黨派領袖及執政保守黨的黨員發信，提出有意對首相約翰遜發起不信任動議，並呼籲議員支持他成為看守首相，主張押後脱歐、重新大選及二次公投，但遭議員反對。

前保守黨內闊議員利凱輝（Oliver Letwin）表示，即使反對無協議脱歐，但也不能讓郝爾彬成為看守政府，並稱只有更中立的人士才能擔任。同樣反對無協議脱歐的葛偉富（Dominic Grieve）亦表示郝爾彬是個製造分裂的人物，不可能協助他入主首相府。

召開臨時國會通過新議案

英國《衛報》報道，目前反硬脱歐派共識是目前並非彈劾約翰遜，並成立臨時看守政府的時機。葛偉富與另一名保守黨議員貝伯（Guto Bebb）已去信約翰遜召開臨時國會，工黨亦表示支持召開國會。

雙方將提出新議案，通過法律迫使約翰遜推遲英國脱歐期限，以避免在沒有達成協議的情況下離開。目前召開臨時國會的方法抱括改變議會常規、提出修改與北愛爾蘭行政部門有關的投票等。

《衛報》分析指相比郝爾彬成立看守政府，通過新議案延遲脱歐將更有機會實現。前者只有20%機會，後者有60%。