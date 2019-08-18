美國與塔利班有望簽訂和約　阿富汗未來仍荊棘滿途

美國和塔利班組織舉行多場和談，總統特朗普8月16日曾表示「各方都想達成協議」，意味美軍撤出阿富汗的機會甚大。不過在聯軍離開當地後，外界對於阿富汗能否實現真正和平仍是個疑問。

特朗普（Donald Trump）16日於Twitter留言，指「很多在這場19年戰爭中站在對立面的人，以及我們都希望達成協議 — 如何可以的話」，他當日與阿富汗問題特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）、副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國家安全顧問博爾頓（John Bolton）及軍方和中情局（CIA）首長會面，討論和談進程，反映華府結束這場美國史上最長戰爭劃上句號的機會甚大。

特朗普在Twitter表示，美國和阿富汗各方都希望可能達成協議，終結這場長達19年的戰爭。 （特朗普Twitter截圖）

不過在特朗普的會面舉行前不久，塔利班領袖阿洪德扎達（Mawlawi Haibatullah Akhundzada）的一名兄弟在巴基斯坦被炸死，為和談帶來不明朗因素。

對政府的不信任 內戰惡夢或重臨

美國和塔利班的代表在2019年內曾經多次談判，希望趕及在阿富汗9月舉行總統大選前達成協議，根據和談內容，美國承諾分階段將當地約1.4萬名士兵撤走，塔利班則確保當地不會成為恐怖主義温床。不過國家之後如何管治就仍待處理。

塔利班一直認為阿富汗現任政府是美國的傀儡政權，因此一直拒絕與官員會面，外界憂慮美軍離開後，阿富汗或重蹈1989年後爆發內戰的覆轍。

塔利班雖然與美國舉行多次和談，同時亦經常在阿富汗發動炸彈襲擊。（路透社）

塔利班再上台 女權隨時變成歷史？

目前塔利班控制的土地是自2001年被聯軍趕走後最多，並在談判期間多次發動炸彈襲擊「示威」，包括針對一名副總統參選人。

另外當地女權人士擔心，塔利班一旦重新上台，她們近20年享有的權利可能成為絕響。不過塔利班強調放寬部分過往執政時代的嚴厲政策，包括容許女性接受教育，以及她們在伊斯蘭教法下所賦予的權利等，但由居於塔利班控制地區的女性日常生活來看，她們將來很大機會仍是被打壓的一群。