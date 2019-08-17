阿富汗戰爭有望結束？　美國與塔利班的未解難題

美國和塔利班結束最新一輪和談後，總統特朗普8月16日聽取簡報。惟和平協議的草案仍有很多未提到或未能即時解決的重要議題。

阿富汗定於9月28日舉行大選，惟塔利班揚言會發動襲擊，暫時未知能否如期舉行。（AP）

美國官員預期，和平協議會提及塔利班願意與阿富汗政府對話的聲明。而草案也指，塔利班有意願將與美國撤軍有明確關連。惟塔利班一直拒絕與阿富汗官員展開談判，認為對方是美國的傀儡。目前仍未知塔利班立場會否改變。

美國阿富汗問題特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）提交的協議雖提到停火，但未有明確列出停火協議或停火的日期，只提到相關細節將由塔利班和阿富汗政府討論。和平協議如未有包括停火細節，阿富汗擔心戰爭將會持續。外國專家亦估計，阿富汗的國防部隊將無法抵禦塔利班的攻擊。

對於撤軍問題，美國官員指，起初將會撤走5,000駐軍，並在之後的18個月內全面撤走，但未有提及保留少量反恐部隊於阿富汗抵抗其他伊斯蘭組織。塔利班官員多次強調，未有全面撤軍時間表前，不會接受任何和平協議。

美國政府曾指，希望塔利班撇清與所有伊斯蘭恐怖組織的關係，包括ISIS。但美國官員現時的協議，看來只是提及蓋達組織（al Qaeda）。

最後仍未解決的問題是阿富汗9月28日舉行的大選。爭取連任的總統加尼（Ashraf Ghani）堅持如期舉行，但塔利班已威脅會對集會和票站發動襲擊。美國官員表示，如達成美國的和平協議，希望押後大選，但又指應留待塔利班和阿富汗政府之間商議。