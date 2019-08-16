【逃犯條例】香港警方接受CNN採訪：尚未總動員　資源足應付示威

香港的《逃犯條例》修訂爭議未息，示威期間多次出現警民衝突，美國有線新聞網絡（CNN）8月16日報道，香港警方之前邀請了一班記者到警察總部採訪，以匿名方式講述現時情況，當中警方提到尚未總動員應付示威，認為目前的資源足以繼續應付。

CNN的報道指，在本港示威發生超過兩個月過後，香港警方邀請了一班記者到灣仔警察總部採訪，面對面向記者講述情況，但要求以不記名方式報道。

警方：資源足以應付

隨着示威行動一再升級，輿論更加關注中國會否出動解放軍介入事件，報道引述香港警方指，他們從未與中方武裝部隊一起訓練，對解放軍「入城」的情況更加不會有所準備。這些警官表示，他們對應付「暴徒」（rioters）示威者有一系列的戰術，有高級警員指出，目前警方還未全數出動，只出動部份警員應付「野貓式」示威，表示「我們的資源深度可以繼續應付」（We have the depth of resources to keep going）。

警方向記者稱「若示威者不使用暴力，我們也不會」，又指「若他們持磚頭而來，他們是暴徒」。警方又提到，明白過去在60年代應對示威的方式，在現今環境不會有效。

逃犯條例：CNN報道指，警方認為目前的資源可以繼續應付示威。（美聯社）

未見到證據顯示外國政府資助示威

至於北京政府經常指控示威者背後有外國勢力，報道則引述高級警員指，未見到證據顯示外國政府資助或鼓動（inspire）示威行動。

在示威期間，警方與示威者雙方互相指摘。報道指在採訪之中，有不少警員談到有部分警察個人資料遭公開的事件，有警員形容現在是與外面「戰鬥」，然後同時又要擔心家人的安全。有另一警員提到他在一次體育賽事活動中，看到有一人與他的女兒爭執，女兒稱父親的工作「令人討厭」（disgusting），令他心痛。

有警員稱，他們無法知道現在的街頭示威何時才會停止，認為「這是政治議題，一個政治議題需要政治方法去解決。」

（美國有線新聞網絡）