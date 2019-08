【逃犯條例】香港警方接受CNN採訪：尚未總動員　資源足應付示威

香港的《逃犯條例》修訂爭議未息,示威期間多次出現警民衝突,美國有線新聞網絡(CNN)8月16日報道,香港警方之前邀請了一班記者到警察總部採訪,以匿名方式講述現時情況,當中警方提到尚未總動員應付示威,認為目前的資源足以繼續應付。

CNN的報道指,在本港示威發生超過兩個月過後,香港警方邀請了一班記者到灣仔警察總部採訪,面對面向記者講述情況,但要求以不記名方式報道。

警方:資源足以應付

隨着示威行動一再升級,輿論更加關注中國會否出動解放軍介入事件,報道引述香港警方指,他們從未與中方武裝部隊一起訓練,對解放軍「入城」的情況更加不會有所準備。這些警官表示,他們對應付「暴徒」(rioters)示威者有一系列的戰術,有高級警員指出,目前警方還未全數出動,只出動部份警員應付「野貓式」示威,表示「我們的資源深度可以繼續應付」(We have the depth of resources to keep going)。

警方向記者稱「若示威者不使用暴力,我們也不會」,又指「若他們持磚頭而來,他們是暴徒」。警方又提到,明白過去在60年代應對示威的方式,在現今環境不會有效。

逃犯條例:CNN報道指,警方認為目前的資源可以繼續應付示威。(美聯社)

未見到證據顯示外國政府資助示威

至於北京政府經常指控示威者背後有外國勢力,報道則引述高級警員指,未見到證據顯示外國政府資助或鼓動(inspire)示威行動。

在示威期間,警方與示威者雙方互相指摘。報道指在採訪之中,有不少警員談到有部分警察個人資料遭公開的事件,有警員形容現在是與外面「戰鬥」,然後同時又要擔心家人的安全。有另一警員提到他在一次體育賽事活動中,看到有一人與他的女兒爭執,女兒稱父親的工作「令人討厭」(disgusting),令他心痛。

有警員稱,他們無法知道現在的街頭示威何時才會停止,認為「這是政治議題,一個政治議題需要政治方法去解決。」

(美國有線新聞網絡)