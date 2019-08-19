伊朗外長扎里夫傳最快8月下旬再度訪日　日本面臨艱難抉擇

日本共同社報道，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）將於最快8月下旬訪日，預料伊朗將向日本就美國邀請加入意願國家聯盟提出反對。

安倍6月前往伊朗，與最高精神領袖哈梅內伊會面。這是日本首相自1979年伊朗革命以來，首度訪問伊朗。（Getty Images）

報道引述消息人士指出，伊朗外長扎里夫將最快8月下旬再度訪日。扎里夫在5月訪日期間，曾與首相安倍晉三會面，就美伊局勢及伊朗核協議等交換意見。

安倍在6月訪問伊朗，成為自1979年伊朗革命以來，首位出訪伊朗並與最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）舉行會談的日本首相。雖然日本力爭緩和伊朗局勢，但自7月英國與伊朗互相扣押對方油輪後，令局勢再度出現緊張。

美國以保護霍爾木茲海峽航行安全為由，建立意願國家聯盟，並要求日本等同盟國加入意願聯盟，令不願破壞與伊朗傳統友好關係的日本面臨艱難抉擇。

伊朗7月通過外交渠道向日本、韓國、英法德等通報，指霍爾木茲海峽安全是該國與鄰近國家的責任，意願聯盟無助緩解緊張局勢，敦促各國不要參加。

日伊政府在8月17日伊朗德黑蘭舉行副外長級會議，安倍與總統魯哈尼（Hassan Rouhani）預料將借9月的聯合國大會機會，在紐約舉行會談。