約翰遜籲德法就英國脱歐妥協　重新談判協議

英國首相約翰遜8月19日呼籲德國和法國在英國脱歐問題上改變立場，以及跟英國就一個新的協議進行談判。他又稱英國已做好準備，無論能否跟歐盟達成新的脱歐協議，該國都會如期在10月31日卸下歐盟成員國的身分。

約翰遜呼籲德國和法國在英國脱歐問題上改變立場，以及跟英國就一個新的協議進行談判。（Getty images）

約翰遜（Boris Johnson）當天接受記者訪問時說：「我們已準備好在10月31日脱歐——不論有協議或無協議。現在我們在海峽另一邊的朋友和夥伴對改變其立場有一點點不情願——沒關係——我有信心他們會改變。」

當約翰遜被問及本週將與德國總理默克爾（Angela Merkel）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的會面時，他說：「我希望他們覺得妥協是合適。」

當約翰遜本週將有一些外交場合要出席、包括8月24日至26日的七國集團峰會之際，他也面對內部要求他縮短國會暑假休會，讓議員會來就脱歐危機進行辯論。在野工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）也加入提出這個要求的行列，又稱該黨會盡力延止英國「硬脱歐」。英國國會原定9月3日再復會。

英國距離脱歐限期僅73天，約翰遜在當選前後都有說明，希望與歐盟重新就脱歐協議談判，歐盟始終其與前首相達成的脱歐協議沒重新討論的餘地。

（綜合報道）