馬克龍盼舉行峰會討論烏克蘭問題　普京未答允

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月19日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在七大工業國集團（G7）峰會前會面。會上馬克龍希望能夠在數周內與各國領袖舉行峰會處理烏克蘭問題，惟普京未有答應。

馬克龍表示，希望獲得普京同意，在數周內與各國領袖舉行峰會，以討論烏克蘭局勢。惟普京表示，除了繼續採用「諾曼第調解機制」（Normandy format）下的元首會議外，看不到有其他方法處理烏克蘭問題，他未同意參與馬克龍提出的峰會。

馬克龍形容，澤連斯基（Volodymr Zelenskiy）當選烏克蘭總統後，烏克蘭有真正的機會，結束持續五年的衝突。普京表示，此前與澤連斯基通電話，形容對話為他提供了謹慎樂觀的理由，但強調他相信任何試圖解決烏克蘭問題的會議，都必需產生實質成果。

烏克蘭政府軍與東部頓巴斯地區（Donbass）的親俄分離份子自2014年起交火至今，造成最少1.3萬人死亡。雙方2014年在法德領袖協調下，在白羅斯首都明斯克（Minsk）簽署停火協議，惟雙方仍互有交戰。所謂的「諾曼第調解機制」是指由法德俄烏4國領袖出席的斡旋機制。

普京：不希望莫斯科出現類似「黃背心」示威

馬克龍除了談及伊朗、敘利亞和軍備議題外，也關注俄羅斯近日大規模示威，以及其言論和選舉自由的問題。普京指，示威者尊重法律，但強調沒有人有權在示威活動中煽動衝突，又指俄羅斯不希望出現類似「黃背心運動」的示威。