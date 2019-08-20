美暫緩華為禁令不是對中國的讓步　德媒揭特朗普真實目的

美國表示延長華為的交易許可90天的報道引發了外界關注，媒體稱，美國此舉並非是對中國的讓步，也對貿易談判無法產生重大影響。

羅斯解釋為何再次暫緩華為禁令

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）8月19日說：「對美國電信公司來說，這又是一個90天的寬限。因為一些在農村的電信企業依賴華為，所以我們給了他們更多的時間，以便他們能擺脱對華為的依賴。」

不過，羅斯同時表示，46家華為的分公司將被添加到美國的實體清單中，即美國企業無法在未經過政府批准的情況下，與這些公司有商業往來。

美國福布斯網站稱，美國政府再次延緩對華為的禁令，讓人們鬆了一口氣。前一天特朗普（Donald Trump）還暗示不太可能再給華為一個寬限期，他對記者稱：「我根本不想和華為做生意，因為它是一個國家安全威脅。」報道感慨，的確很難預測特朗普。

這是美國政府第二次推遲對華為的出口禁令。

美國商務部5月份將華為列入「黑名單」，嚴禁美國企業向華為出口核心零部件和技術，但是美國的禁令使得許多美國高科技企業也遭遇了嚴重衝擊，因為華為是這些美國企業的重要客戶。

在此情況下，美商務部5月20日調整了政策，有條件地將對華為的禁令延遲90天實施，理由是華為的美國商業夥伴需要時間來處理一些合同義務問題。

暫緩禁令並非是美國的讓步

德國《經濟新聞報》稱，特朗普政府暫緩對華為的禁令，並不是美國為中美貿易協議做出讓步，而是為了讓美國公司減少損失，減少美國經濟衰退的可能。

這從特朗普把華為46家子公司添加到「黑名單」中可見一斑。特朗普仍在中美貿易談判中打「華為牌」。報道稱，美國只有真正取消對中國的關税以及對華為的制裁，才能與中國達成有意義的協議。

英國廣播公司（BBC）也刊文稱，在延續華為交易許可前數日，白宮放出多種互相矛盾的信號，其在此議題上的多重考量可見一斑。

華為的許可令得以延續，估計是美國擔憂經濟衰退將至。文章稱，按此邏輯，美國原定於9月1日新增的10%對華商品關税，可能也會在最後時刻被喊停。

至於美國商務部的決定能否影響美中談判，華盛頓智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）高級研究員拉塞爾（Martijn Rasser）認為，該消息不管對哪一方都不會產生巨大影響，因為貿易問題本身的涉及面要大得多。

對於美國舉動，中國華為公司北京時間8月19日晚發佈聲明，稱反對美國商務部將另外46家華為實體列入「實體名單」，呼籲美國政府停止對華為的不公正對待，將華為移出「實體名單」。

此外，華為還表示，美國政府今天發佈的延期臨時許可沒有改變華為被不公正對待的事實。