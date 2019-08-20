俄國火箭引擎離奇爆炸　輻射監測站突停運惹質疑

俄羅斯北部一座軍事測試基地8月8日測試新型火箭引擎時發生爆炸，聯合國全面禁止核子試驗條約組織8月19日表示，事故發生後，已有四個接近爆炸現場的國際核輻射監測站突然停止連線，有聲音質疑俄國試圖隱藏爆炸證據。但有專家認為，俄羅斯沒有必要這麼做，因為根本不能做到隱瞞的功用。

俄羅斯北部一座軍事測試基地8月8日測試新型火箭引擎時發生爆炸，最少5名核工程師死亡。（AFP）

爆炸導致最少5名核工程師死亡，周邊地區的輻射水平更一度急升，因此有憂慮指監測站停運是受俄羅斯當局干擾所致。

聯合國全面禁止核子試驗條約組織（CTBTO）執行秘書澤爾博（Lassina Zerbo）指出，事故發生後兩日（8月10日），兩個別位於杜布納（Dubna）和基洛夫（Kirov）的國際網絡輻射監測站突然停止連線；13日再有兩個位於比利比諾（Bilibino）和扎列索沃（Zalesovo）的監測站停止數據傳送。

CTBTO引述俄羅斯官員聲稱，事件涉及通訊及網絡問題，正等待當局回覆有關監測站何時修復問題及恢復運作。外界揣測監測站突然停止數據傳送，是俄國試圖隱藏證據。

《華爾街日報》指出，監測站突然停止數據傳送對俄國以外國家進一步了解事態構成限制，外界揣測此舉是俄國試圖隱藏證據。

美國加州Middlebury Institute東亞核不擴散項目（East Asia Nonproliferation Program）總監劉易斯（Jeffrey Lewis）則指出，俄羅斯沒有必要為隱瞞事實這麼做，因為感應器擺放位置太密，一個國家是不能憑藉此舉隱瞞核輻射量增加的情況。

CTBTO在全球設有300多個國際監測站，這些監測站由它們所在國負責管理，數據會傳送到CTBTO在維也納的總部。