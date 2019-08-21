G7峰會在即　特朗普稱有籌碼讓歐盟給美國想要的一切

2019年七國集團峰會即將在法國舉行，特朗普8月20日再對歐盟發關税威脅，稱只要對汽車徵税，歐盟就會給美國想要的一切。

特朗普多次對歐洲汽車及零部件發出關税威脅。（VCG）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8月20日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）認為，汽車關税是他與歐盟談判的終極籌碼。他8月20日在白宮對記者表示：「與歐盟打交道很困難，他們總是開高價。但我們手中有所有的牌，因為我們所要做的就是對他們的汽車徵税，他們就會給我們想要的任何東西，因為他們要在這裏出售數百萬輛奔馳，數百萬輛寶馬。」

特朗普對於向歐盟汽車徵收關税一事念念不忘。8月早些時候，特朗普與歐盟就擴大美國牛肉出口達成了一項協議，就在協議簽署的現場，特朗普還拿汽車關税開了個玩笑，稱要對歐盟汽車徵收25%的關税。

2019年較早時，特朗普曾誓言要對來自歐盟和日本的進口汽車和零部件徵收關税，但5月份又宣布將做出最後決定的時間推遲180天。

據歐盟方面統計，2017年歐盟對美國出口了總價值為580億美元的汽車和零部件，如對汽車開徵25%關税，則每輛對外出口的歐洲汽車的售價將增加1萬歐元。

經濟合作與發展組織（OECD）和彭博經濟（Bloomberg economics）的統計分析顯示，目前歐元區內受汽車關税影響最大的國家包括德國、斯洛伐克和匈牙利，後兩者均是德國的汽車產業鏈所在地。

歐盟貿易專員馬姆斯特羅姆（Cecilia Malmstrom）7月下旬表示，如果美國對歐盟汽車徵收懲罰性關税，歐盟將對價值350億歐元（1歐元約合1.11美元）的美國商品加徵額外關税。

8月24日至26日在法國召開的七國集團（G7）峰會上，特朗普將與歐盟領導人會面。很多人預計由於貿易問題上的分歧，此次峰會將在沒有聯合公報的情況下結束。