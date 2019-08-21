英國9月起缺席大部份歐盟會議

英國脱歐事務大臣柏建熙（Stephen Barclay）8月20日指，英國官員9月起將缺席大部份歐盟會議，將派員出席會議的數量減少超過一半，節省時間應對脱歐。

首相約翰遜去信歐盟理事會主席圖斯克，提出與歐盟以其他安排，取代愛爾蘭邊界的補底方案。（AP）

柏建熙表示，政府只會派員出席對英國重要的會議，如安全事務相關的會議，並專注於歐盟以外的國家。他又指，英方出席會議的數量將減少超過一半，大幅削減工作量和準備時間，讓官員能夠有更多時間準備脱歐。

脱歐事務部指，將按會議的議程個別決定會否派員出席，容許一定彈性。英國將優先考慮出席脱歐、主權、國際關係、安全和金融相關的會議。

有歐盟外交官形容，英國的做法「愚蠢」，並指英國仍能影響會議討論的規則，無論如何，相關規則仍會對英國有所影響。

首相約翰遜（Boris Johnson）去信歐盟理事會主席圖斯克（Donald Tusk），提出與歐盟以其他安排，取代愛爾蘭邊界的補底方案。圖斯克質疑約翰遜未有提出「實際的替代安排」。

約翰遜即將到訪德國和法國，與德國總理默克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）商討脱歐問題。默克爾表示，歐盟可以研究英國脱歐後，愛爾蘭邊界問題的可行方案，但強調不會重新就脱歐協議談判。