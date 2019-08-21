迎接後脫歐時代　約翰遜對六國各有所求

英國首相約翰遜（Boris Johnson）將首次正式亮相國際外交舞台，先後到德國和法國訪問後，隨後前往法國海濱城鎮比亞里茨（Biarritz）出席七國集團峰會。面對亂得一團糟的脫歐困局，約翰遜揚言要如期帶領英國脫離歐盟。英國和其餘六國將如何打好關係，迎接後脫歐時代，便要看約翰遜此行的成果。

歐盟三子：法德意

約翰遜出席七國集團峰會前，將先後與德國總理默克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面。約翰遜自然希望爭取歐盟領袖重開脫歐談判，不過路透社引述英國政府消息人士指，不預期本周或峰會期間會取得突破進展。歐盟消息人士也表示，布魯塞爾傾向觀察英國國會能否剎停脫歐，再從展計議。

只是如果法德兩國立場過於強硬，或會迫使英國靠攏美國。布魯塞爾智庫布呂格爾（Bruegel）總監沃爾夫（Guntram Wolff）指，無協議脫歐真正的危機是背後的政治含義，形容英歐關係將陷入冰河時期。

至於意大利，本身與法德也有「牙齒印」，而且國內政局混亂。總理孔特（Giuseppe Conte）辭職，疑歐派的副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）準備奪權，預計將會是特朗普親密的盟友。

特朗普和約翰遜8月19日通電話，前者指兩人共同探討脫歐問題，以及如何能夠在美英自由貿易協議上取得快速進展，並期待於24日至26日在法國舉行的七國集團峰會上，與約翰遜會面。（AP）

英美「特別關係」

約翰遜出任首相後，曾最少四次與特朗普通話，反映英美的緊密關係。脫歐後，如英國能夠與世界最大經濟體維持貿易協議，將會是脫歐的一大獎賞。

只是要獲得美國的支持非無代價。倫敦智庫皇家國際問題研究所（Chatham House）歐洲計劃主管雷恩斯（Thomas Raines）指，英國站在脫歐的邊緣，就發現在大部份重要議題上，自己的立場接近歐洲多於特朗普政府，如氣候變化、國際貿易和伊朗核協議。如此一來，約翰遜不能夠得失特朗普，破壞潛在的貿易協議，又要謹慎不致於與其他採取多邊策略的領袖疏遠。

2018年，約翰遜以外相身份出席七國集團會議。（AFP）

日本和加拿大

脫歐要稱得上成功，約翰遜不但要與美國達成貿易協議，日本和加拿大等大型經濟體也不能忽視。日本政府曾提及對脫歐的焦慮。外務大臣河野太郎6月時表示，部份公司已開始將運作遷至歐洲其他地方。而加拿大本身與歐盟的貿易協議，正是約翰遜渴望與歐盟達成的「超級加拿大」模式。兩國不會為了英國放棄與歐盟的貿易協議，目前只能靜觀其變。