俄羅斯重返七國集團？　還看烏克蘭問題進展

美國總統特朗普8月20日提到支持俄羅斯重返七國集團。路透社21日引述法國外交消息人士報道，巴黎希望首先於烏克蘭和談取得進展。俄羅斯則指，留待收到切實的建議才處理。

法國總統馬克龍和夫人特羅尼厄8月19日接待到訪法國南部博爾姆萊米莫薩的俄羅斯總統普京。（AP）

美國有線新聞網絡（CNN）引述高官指，特朗普和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）當日通電話。據指，本來二人只是概括討論周末舉行的峰會，馬克龍提議邀請俄羅斯出席2020年在美國舉行的七國集團（G7）峰會，特朗普同意。

部份白宮官員認為，有關提議只是馬克龍的把戲，用來使特朗普陷入尷尬的局面。據消息人士指，法國期望與俄羅斯關係正常化。

路透社引述法國外交消息人士指，法國注意到美國希望將俄羅斯重新納入七國集團，但烏克蘭問題將會十分重要，或能有助取得進展。該名外交人士未有確認或否認是馬克龍提出讓俄羅斯重返七國集團。

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指，目前很難理解現況，所以如果七國集團視為嚴肅的計劃，必須將有關議題從大眾娛樂的範疇轉為專業討論。

2014年，俄羅斯入侵克里米亞（Crimea），被踢出當時的八國集團。自2014年，烏克蘭軍隊和俄羅斯支持的部隊之間的衝突造成約1.3萬人死亡。2015年，法國和德國促成的停火協議結束烏克蘭東部的主要紛爭，但仍不時有零星衝突。