G7峰會將舉行　特朗普再掀風雲？　約翰遜外交舞台debut有看頭嗎

猶記得2018年在加拿大舉行的峰會，德國默克爾（Angela Merkel）和美國總統特朗普對峙的相片成為峰會焦點，也暴露美國和其他成員國之間的裂縫。 2019年的七國集團（G7）峰會8月24日至26日於法國海濱城鎮比亞里茨（Biarritz）舉行。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）選擇以解決全球不平等為峰會焦點，但面對堅持「美國優先」的特朗普，峰會或者又是七國另一場的「壓力測試」。英國新任首相約翰遜（Boris Johnson）首次正式亮相國際重要舞台，也教歐盟感到緊張。

俄羅斯被踢出集團後，七國集團成員國剩下加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國。歐盟亦是成員之一，但不會輪席主持峰會。

特朗普上任後，也不時為七國集團峰會加添「精彩」戲碼，包括2018年峰會期間，默克爾和特朗普對峙的相片。日本放送協會（NHK）20日報道，峰會或未能達成共同宣言，為44年以首次，可謂「未出發先興奮」。

特朗普過去出席七國集團峰會屢屢成為焦點人物，其中2018年峰會結束後更炮轟加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）「不誠實」。（VCG）

數碼稅爭議 經濟議題成焦點

歐洲新聞電視台（Euronews）報道，經濟學家估計峰會將討論國際經濟議題，包括科技、貿易和國際貨幣基金組織（IMF），例如中美貿易和歐美貿易關係，以及國際貨幣基金組織總裁的繼任人選。Facebook新推出的虛擬貨幣Libra也有機會出現在議程中。

其中較受矚目的是有關數碼稅的議題。法國參議院7月通過開徵數碼稅，被指是針對美國科技公司，引來美國強烈不滿，特朗普更揚言會向法國紅酒徵稅報復。七國集團財長會議7月結束後，法國公布會議概要，提到財長對國際徵稅達成共識，估計峰會期間，各國領袖將繼續討論數碼稅。

特朗普和其他成員國領袖的分歧也會再次展示於眾人的目光下。特朗普多次批評德國國防開支未達北約協定的目標，德國總理默克爾（Angela Merkel）預計將再面臨特朗普的壓力。美國對伊朗的強硬立場，以及中美貿易的高低起伏，六國看來不愁沒有「話題」。

英國新任首相約翰遜（Boris Johnson）將出席七國集團峰會，首次正式亮相國際重要舞台。（VCG）

約翰遜隆重登場 歐盟嚴陣以待

「新丁」約翰遜亦將會是峰會的焦點人物。《衛報》引述歐盟外交官報道，英國官員正與歐盟官員協調，商討如何就中美貿易戰和伊朗核協議問題正確表態，並研究對香港問題的正確措辭。但歐盟仍對約翰遜首次正式亮相國際重要舞台感到緊張。

英國政府和歐盟領袖目前互信程度極低。有人擔心約翰遜會在峰會期間將脫歐僵局歸咎於布魯塞爾，進一步增加無協議脫歐的危機。布魯塞爾已盡可能做好歐盟的責任，並避免前首相文翠珊於薩爾斯堡（Salzburg）峰會的難堪場面重現。一名歐盟官員指，冷淡的取態會弄巧成拙，但承認將會出席峰會的歐盟理事會主席圖斯克（Donald Tusk）並非總是循規蹈矩。

約翰遜也開始踏出多一步，與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）和圖斯克通話，並外訪與馬克龍和默克爾會面。有份參與脫歐談判的歐盟外交官形容，相關會面和比亞里茨峰會將會是對現實的一次檢視。