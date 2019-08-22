對華貿易戰行不通　IMF專家打破特朗普兩大錯覺

國際貨幣基金組織（IMF）經濟學家警告稱，美國對中國加徵關税不會解決貿易逆差問題，降息政策也無法削弱美元。

特朗普一方面對中國產品加徵關税，一方面要求美聯儲降息。（Getty）

綜合媒體8月21日報道，IMF首席經濟學家戈皮納特（Gita Gopinath）以及他的兩位同事艾德勒（Gustavo Adler）和庫貝杜（Luis Cubeddu）8月21日在一篇文章中，少有且毫不客氣地指出，美國總統特朗普（Donald Trump）的政策舉措將適得其反，不僅無法達到他所預期的效果，還將導致全球經濟放緩。

戈皮納特稱，美國對中國加徵關税「會削弱商業信心與投資、擾亂全球供應鏈，而且會增加生產者和消費者的成本開支，從而損害國內和全球的增長。」

特朗普對中國挑起的貿易戰並未使生產回到美國，而是轉移到另外一個低成本國家，在這種情況下，美國的貿易逆差還將繼續擴大。

法新社稱，對特朗普來說，貿易逆差是衡量美國經濟健康狀況的主要指標之一。他認為這種不平衡是美國經濟疲弱的表現，並試圖通過懲罰性關税來進行扭轉當前局面，尤其是想要恢復美中之間的貿易平衡。

特朗普一直聲稱中國在支付高額關税，經濟學家們的看法則與特朗普截然相反，他們指出，美國進口商和消費者承擔着關税的負擔。美元走強迄今為止對中國出口商的影響微乎其微。

這三位經濟學家還警告特朗普經常在推特（Twitter）上經常提到的另一個想法，即削弱美元能使美國產品更具競爭力。

經濟學家們指出，削弱一國貨幣的策略「很難實施，也很可能無效。重要的是，要求中央銀行降低利率，也不會達到預期的目標。

特朗普一直在不知疲倦地攻擊美聯儲，他指責美聯儲「過於頻繁和快速地」提高利率抑制了美國經濟增長。

正在競選連任的特朗普明白經濟健康對選舉結果的重要性，他要求美聯儲將利率下降一個百分點，以使美國重新獲得競爭力並促進經濟增長。

戈皮納特稱：「我們不應該產生錯覺，認為通過降低利率就可以削弱貨幣並改善貿易平衡。」

經濟學家們警告稱，單靠貨幣政策本身並不能導致貨幣強勁而持久的貶值，特別是不會超過12個月，他們還提到下一次美國大選時間為2020年11月。