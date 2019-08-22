特朗普稱俄羅斯應重返八國集團　俄外交部：等待具體提案

特朗普在動身前往法國參加七國集團（G7）峰會前，又一次表達了支持俄羅斯重返八國集團（G8）的願望， 對此，俄羅斯外交部給出回應。

特朗普多次表示希望俄羅斯重新回到八國集團。（AP）

俄羅斯衛星網8月21日報道， 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）當地時間7月21日表示，俄羅斯等待有關邀請俄方出席2020年七國集團（G7）峰會的具體提案。

扎哈羅娃對媒體稱：「應該有提案，如果有，還應交給俄方審議。現在很難明白所指為何。因此需要在專業圈子裏討論這個問題。」

美國總統特朗普（Donald Trump）8月20日表示他不反對俄羅斯重返八國集團，他指出：「應該是G8，因為我們談的很多事都和俄羅斯有關。他們應該讓俄羅斯回來，因為我們應該讓俄羅斯坐在談判桌上。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）8月19日前往法國領導人夏季官邸佈雷甘鬆堡會晤了法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）。普京在會談中表示G8已不存在，但俄羅斯從未拒絕這八個國家展開工作的可能性。

據悉，七國集團成員包括美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大和日本，1997年因俄羅斯加入而變為八國集團。2014年克里米亞危機爆發後，原八國集團在美國及其盟友主張下宣布無限期凍結俄羅斯的會員資格，從此成為七國集團。

此後，德國、日本、意大利等國都曾呼籲讓俄羅斯重新加入，理由是後者對解決國際衝突的作用無法替代。 在2018年的加拿大G7峰會上，特朗普也曾呼籲：應該把俄羅斯請回來，因為「我們必須共同管理這個世界」。