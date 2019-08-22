約翰遜訪問法國　馬克龍：無時間再磋商新協議

英國首相約翰遜8月22日抵達法國，與總統馬克龍會面。後者重申，無時間再磋商新的脱歐協議。惟約翰遜堅信有可能於10月31日脱歐期限前達成協議。

英國首相約翰遜8月22日抵達法國，與總統馬克龍會面。（AP）

二人舉行會談前會見記者。馬克龍（Emmanuel Macron）指，自己在脱歐談判中經常扮演「強人」的角色。但他強調，在未來一個月內，不會得出一份與原來協議相差很大的新脱歐協議，提到愛爾蘭邊境的補底方案是必要的。他表示，必須尊重英國公投脱歐的決定，但重申脱歐並不是歐盟的決定。

約翰遜（Boris Johnson）21日在德國與總理默克爾（Angela Merkel）會面。他表示，默克爾的說話令自己深感鼓舞，並指希望合理和務實地、以符合雙方利益的方式完成脱歐，繼續深化和加強彼此之間的友誼和夥伴關係。

約翰遜再次強調要在10月31日如期脱歐，並指在任何情況下都不會在愛爾蘭邊界設置檢查站和實施管制。

默克爾與約翰遜會面後表示，預料30日內取得解決北愛爾蘭邊界的方案。她表示，「補底方案」一直都是後備選擇，「人們一直說兩年內可能找到解決方案。但我們也可以在未來30日找到（解決方案），為何不可？」路透社報道指，默克爾的說法可能反映她有意向約翰遜妥協。