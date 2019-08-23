【中美貿易戰】之前宣布停購美產品　中國上週採購少量大豆

美國農業部8月22日公布的數據顯示，中國上週購買了少量美國大豆。8月5日中國因中美貿易戰升級，宣布暫停購買美國農產品。

數據顯示，中國於8月9日至15日達成交易，採購9,589噸當前銷售年度大豆，採購2020年交付的6.6萬噸大豆，約一艘船貨。

INTL FCStone首席商品經濟師蘇德曼（Arlan Suderman）稱確實有一些中國訂定買單，並指這有點出人意料。他說：「跟過去比起來，他們基本上是停止購買了，但還是有一些採購。」

中國2018年對美國農產品徵收報復性關税。它們導致美國農作物出口鋭減，並促使特朗普政府在過去2年為補償農民支付多達280億美元。

總部位於艾奧瓦州的經紀商U.S. Commodities的公司主席魯斯（Don Roose）稱，9,589噸當前銷售年度交割的貨品，可能會延期到9月1日開始的下一個銷售年度交割。

總部位於美國芝加哥的Futures International的商品分析師奧賴利（Terry Reilly）表示，在中國政府宣布中國企業將暫停購買美國農產品之前，下一個銷售年度交割的船貨可能已經成交了。他說：「政府可能開了綠燈，說『讓這筆交易通過吧』。」Reilly說。但他也指出，「一船貨不會改變他們不在買入數百萬噸大豆的事實。」