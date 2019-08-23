特朗普將在G7峰會上號召盟友向美國學習

英媒稱，美國總統特朗普在法國與七國集團（G7）其他領導人會晤時，將突出他領導下的美國經濟政策，並鼓勵盟國在避免全球經濟問題的影響時，學習美國的模式。

特朗普一直宣稱美國經濟狀態良好。（AP）

路透社8月23日報道，幾位要求匿名的高級政府官員在電話會議上對記者表示，特朗普（Donald Trump）在8月24日至26日的G7峰會期間計劃與英國、法國、德國、日本、印度和加拿大的領導人分別會晤。

報道稱，一位官員稱，特朗普將大談他通過減税和放鬆監管所推行的經濟模式。「你將聽到特朗普談論促進就業、促進經濟增長的經濟政策，比如美國取得的經濟成長率在幾年前還被認為是不可能的，並拿這種表現去對比經濟增長實際停滯不前的歐洲。」

這位官員表示，特朗普將與各國領袖談論關於如何開放歐洲、日本、加拿大市場，好讓美國企業有銷售商品和服務的渠道，使盟國的經濟能夠與美國一起成長。

評論稱，這些討論可能複雜棘手，因為特朗普的貿易政策已經導致美國與許多G7國家關係緊張。

法新社8月20日報道，特朗普可能再度在此次G7峰會上扮演破壞者的角色，美國的盟友們應做好最壞打算，因為美國與其他國家的矛盾正在成倍增加。

約翰霍普金斯大學的學者羅伯特·古特曼（Robert Guttman）警告稱，特朗普在法國的G7峰會上，有可能又像是「大象進了瓷器店」。他補充說：「特朗普並非政治家出身，但他卻是一名為在2020年獲得連任而鬥爭的政治家。」

在特朗普的貿易政策影響下，多方預測指出美國經濟面臨衰退的風險，美國全國商業經濟協會（NABE）8月19日發佈的一份半年度經濟政策調查報告顯示，超七成經濟學家認為美國2021年前陷入衰退。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站8月15日報道稱，穆迪分析公司首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）說，美國面臨的經濟代價正在上升。

面對經濟壓力，2019年7月份美聯儲降息25個基點。美聯儲降息之舉，也成為經濟學家預計美國經濟將出現衰退的原因之一。美國金融市場的巨幅波動，也被視為美國經濟陷入衰退的迹象。

但特朗普多次否認對美國經濟衰退的擔憂，他8月18日表示：「我不認為我們的經濟正在衰退，我們做的非常好，我們的消費者很富有，我的大幅減税政策，讓他們有的是錢。」