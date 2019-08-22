馬克龍力挽狂瀾　G7峰會成挽救伊朗核協議最後機會？

七國集團（G7）峰會舉行在即，會議正值全球關係緊張、貿易戰陰霾不散、氣候變化等議題，加上伊朗局勢升温，為峰會帶來大量討論焦點。而身為主人家的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）更表明有意利用這次峰會化解伊朗與美國之間的糾紛，但他的如意算盤是否打得響？

G7峰會8月24日至26日於法國海濱城鎮比亞裏茨（Biarritz）舉行，總統馬克龍21日表示在峰會前與伊朗官員會面，為目前緊張局勢提出紓緩方案，包括放寬制裁及設立補償機制，確保伊朗民眾生活可以得到改善。

法國向伊朗「派糖」保協議

馬克龍沒有為方案提出更多細節，但他希望以此作為伊朗繼續遵守協議內容的誘因，並就德黑蘭在中東地區活動及彈道導彈等問題參與討論新協議。他亦期待美國可以在伊朗核問題上會有新舉動。

美國在2018年宣布退出《伊朗核協議》，同時向德黑蘭方面實施經濟制裁，而伊朗方面的態度亦強硬，宣布取消遵守協議內的部分承諾。因此馬克龍希望藉G7峰會商討中東局勢避免繼續惡化的策略。

法國總統馬克龍和美國總統特朗普對伊朗的立場可謂南轅北轍，因此兩人在G7峰會再次碰頭，或會「火藥味」甚濃。（Reuters）

學者：伊朗核協議一開始就有缺陷

華府以多項措施打擊伊朗經濟後，德黑蘭政府要求有份簽訂核協議的英、法、德三國提供更多保護伊朗收入的措施，但成效如何？美國哈佛大學（Harvard University）政治學者拉菲扎德（Majid Rafizadeh）感到疑慮。他指這份在2015年簽訂的協議本身就充滿缺陷，各國談判代表沒把駐伊朗官員計算在內，導致對伊朗政策「太離地」。

拉菲扎德認為，協議忽視了伊朗資助真主黨（Hezbollah）、哈馬斯（Hamas）及胡塞武裝（Houthis）等代理組織，導致協議為它們帶來更多收入，中東國家受到襲擊的情況有增無減：胡塞武裝以火箭攻擊沙特阿拉伯、敘利亞境內有數以千計真主黨武裝份子活躍、以色列南部不斷受到哈馬斯火箭襲擊等，情況與時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）稱協議符合美國及盟友國家安全需要的理想相反。

除了伊朗問題，法國總統馬克龍亦希望為烏克蘭局勢帶來曙光，為俄羅斯重返G7鋪路。（Reuters）

綏靖政策還有市場？

伊朗近期在波斯灣的舉動亦令局勢升温，伊斯蘭革命衛隊以扣押英國船隻作為要脅歐洲國家的手段，要求對方確保協議列明的收入不受影響，導致美英等國需要在海上重要航道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）派出護航艦隊保護商船，反映協議無助解決中東和平問題。

馬克龍在G7峰會前高調宣布與伊朗官員會面，希望擔任美伊之間的「和事佬」，但他是否傾向對德黑蘭採取綏靖政策？加上英國新首相約翰遜（Boris Johnson）有意採取「棄歐親美」路線，對伊朗立場很大機會與美國相近，因此這次馬克龍能否在G7峰會成功擔當和平使者，看來是一大疑問。