亞馬遜雨林火勢破紀錄　原因豈止打雷與天氣乾燥

巴西亞馬遜熱帶雨林山火肆虐，大火宗數創下有記錄以來的新高。亞馬遜山火的嚴峻形勢令科學家擔憂，遏制氣候變化的努力將遭受毀滅性的打擊。

亞馬遜雨林被譽為「地球之肺」，面積大約是美國的一半，為地球上面積最大的雨林。亞馬遜向全球提供20%的氧氣，是大量動、植物的家，也被視為是緩解全球氣候變暖的重要因素。

亞馬遜近來頻頻遭受山火侵襲，而且火勢以前所未有的速度蔓延，其生態情況令人擔憂。巴西國家太空研究院（INPE）20日表示，亞馬遜火勢延燒的速度創下自2013年起有記錄以來的新高。大火濃煙甚至瀰漫至鄰國秘魯、玻利維亞及巴拉圭。

亞馬遜雨林大火瀰漫濃煙，目前已排放大量二氧化碳。（Reuters）

↓↓↓想看更多這則新聞相關照片，請點擊放大觀看：

+ 7 + 6 + 5

巴西國家太空研究院指出，巴西1月至8月發生7萬2843宗火災，其中超過半數集中在亞馬遜地區，相比去年同期增加80%以上。

英國廣播公司（BBC）23日報道，亞馬遜北部的火災形勢最為嚴峻，諸如亞馬遜州（Amazonas）、羅賴馬州（Roraima）、阿克雷州（Acre）、以及朗多尼亞州（Rondônia）等地受到嚴重影響。

亞馬遜每年7月至10月，即進入乾燥季節，容易發生山火。起火原因可能由諸如打雷等自然因素引起，亦可能是由人為造成，如農民和伐木工為了耕作或放牧而清理土地。

亞馬遜雨林「去森林化」現象日漸嚴峻。（Reuters）

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）於2019年1月1日上台後，鼓勵開發亞馬遜雨林的政策飽受爭議，環境保護者指責他放寬對環境的管控，以及鼓勵砍伐森林，令亞馬遜的生態環境惡化。

環保人士以及世界自然基金會（WWF）等團體警告，當亞馬遜的狀況達到不可逆轉的情況，熱帶雨林可能會演變成乾燥的草原，將不再適合大部分野生動植物的生存。一旦這樣的情況發生，亞馬遜雨林可能產生碳排放，變成氣候變化的驅動因素，而不再成為氧氣的來源。