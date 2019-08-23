美國防長證實拉登兒子哈姆扎已死

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）8月21日證實，恐怖組織蓋達（Al-Qaeda）前領袖拉登（Osama bin Laden）的兒子哈姆扎（Hamza Bin Laden）已經身亡。

埃斯珀接受霍士新聞（Fox News）訪問時，被問到哈姆扎是否已經身亡。他回應指，就他所知，哈姆扎已經死亡，但拒絕透露詳情。

美國傳媒7月31日引述匿名官員消息表示，哈姆扎已死亡，但沒有透露具體細節，以及未説明哈姆紮在何時以及何地死亡。白宮尚未對消息置評，美國總統特朗普拒絕回應有關報道。《紐約時報》同日報道指，哈姆扎的死亡，與美方前兩年參與的一次行動有關。

哈姆扎是誰？

哈姆扎是拉登和薩巴爾（Khairiah Sabar）所生的兒子，被譽為是「恐怖王儲」，現年約30歲。據指，哈姆紮在沙特阿拉伯吉達（Jeddah）出生，當地除了是拉登家族世世代代的定居地之外，亦是拉登的母親和兄弟現居地。

2001年911恐襲事件後，哈姆扎長年在伊朗生活。哈姆扎之後與蓋達組織高層阿卜杜拉（Abdullah Ahmed Abdullah）的一名女兒結婚。2018年再傳出哈姆扎結婚的消息，他的家人接受英國《衛報》訪問時指，新娘是911恐襲事件頭號劫機犯阿塔（Mohammed Atta）的女兒。

近年，哈姆扎被視為蓋達組織現任領袖扎瓦希裏（Ayman al-Zawahiri）的副手，距離正式繼承父業只差一步。2019年2月，美國懸紅百萬美元追尋哈姆扎的下落，並形容他是蓋達組織正在冒起的領袖。同年3月，沙特決定禠奪哈姆扎的公民身份。外界相信哈姆紮在伊朗接受軟禁，亦有報道指他在阿富汗、巴基斯坦或敘利亞居住。