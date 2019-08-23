美國暗指中國南海恐嚇行為攪黃俄羅斯生意　北京回擊

中越南海衝突再起，美國發表聲明批中國，還將俄羅斯也牽扯進來。中國則批評美國挑撥離間。

8月23日，在中國外交部的記者會上，有記者問：「22日，美國務院發言人發聲明稱，美方對中國持續干擾越南在其專屬經濟區長期以來的油氣開發活動深表關切。這令人嚴重質疑中國履行《南海各方行為宣言》，以和平方式解決海上爭端的承諾。近期中方已採取一系列咄咄逼人的行動，干擾東盟聲索國長期以來已廣為接受的經濟活動，企圖脅迫他們放棄與外國油氣公司合作而僅與中國國企合作。中方對此有何回應？」

對此，發言人耿爽回應說，很明顯，美方言論是在挑撥離間，別有用心，目的是搞亂南海局勢，破壞地區和平穩定。中方對此堅決反對。我們相信地區國家也會對此保持清醒認識。

據悉，中國和越南近來在南海地區衝突再起。中國「海洋地質8號」勘探船8月13日返回了中越有爭議的萬安灘水域，至少有兩艘中國海監船隻護航。越南提出抗議，要求這艘勘探船與護航船隻離開。

萬安灘是斯普拉特利群島（中國稱南沙群島）最西邊的島礁，在越南專屬經濟區以內，具有豐富的石油和天然氣藴藏。越南海軍還在當地設立了大約24個DK1海上平台，被稱為「海洋堡壘」。但是中國方面認為，萬安灘是南沙群島島礁之一，是中國固有領土。

在中越緊張升温的背景下，美國務院8月22日發表了一份聲明批評中國。聲明說，中國持續干預越南在其專屬經濟區經年累月的石油與天然氣活動，美國深表關切。中國對和平解決海事爭端的承諾引發嚴重質疑。中國8月13日重新將探勘船部署到越南附近的萬安灘水域，這是北京逐漸增強努力，恫嚇其它領土聲索國，迫使他們放棄在南海開發資源。

聲明還稱，最近幾周，中國採取一連串步驟，干預東盟（ASEAN）主權聲索國常年經營有成的經濟活動，意在逼迫這些國家拒絕與外國石油及天然氣公司聯手探勘，只和中國國營企業合作。

聲明強調，在萬安灘事件中，中國正就越南同一家俄羅斯能源公司以及其他國際夥伴的合作，施壓越南。

聲明指出，中國的行為破壞了地區和平和穩定，給東南亞國家帶來了經濟損失。美國堅決反對中國威脅或恐嚇夥伴國家的行為。

針對美國挑撥中俄關系的做法，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）此前也曾說，俄中戰略協作具有很強的內生動力，不受外部因素影響，任何試圖挑撥俄中合作的企圖都不會得逞。