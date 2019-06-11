六合彩貼士？台龍蝦「揸筆」寫出2個數字　網民呼神奇話要買彩票

很多動物生來具有靈性，就算不會說話，許多行為有時候也讓身為人類的我們非常驚豔，像是曾精準指出足球世界賽冠軍因而聲名大噪的章魚保羅就是其中一個例子。不過動物不只會算命、居然自行下筆寫數字也難不倒牠們？近日有位網友分享一段影片，一隻龍蝦居然拿着紅色的蠟筆自行寫出了「12及31」兩個數字，神奇畫面讓許多網友第一時間都紛紛喊着要去買彩票啦！

（爆廢公社）

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龍蝦大仙顯靈喔～

「出牌了，有福者得」、「龍蝦大仙開明牌快來看」、「這隻穩啊…是要發大財的節奏？」、「專業，還記得後面點兩下」、「孤碰（12）（31）感謝海龍王賜財」、「海龍王起乩在出明牌了！」

兩個號碼不夠，神人加碼解析

「12、31 ，2個圈圈是20，筆尖點2點02，下一期號碼是12、31、02、20，感謝海龍宮虎神師尊賜財」

影片中有亮點？

看牠寫得如此順暢，一時間大家都不禁讚嘆蝦蝦的書寫功力啊～不過後面就有網友眼尖發現亮點，馬上揭開真相啦！

「影子露餡了」、「手拉的有點明顯」、「影子出賣了一切」、「小蝦說，簽了保證不會中（我被操控了）」、「鏡頭麻煩往上帶」、「真的很『蝦』（假）」、「筆的上端有人在拉」

搞了半天原來是誤會一場啊。而這段影片雖然很多人覺得很有趣，不過也有少數網友非常心痛，認為食物不可這樣玩「不要玩蝦蝦啦」、「蝦鰲會痛啦不要硬拉」，所以大家還是別輕易效仿啊！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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