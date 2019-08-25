後悔讓中美貿易戰升級？　特朗普：對每件事都重新考慮

美國總統特朗普出席8月24至26日舉行的七國集團峰會時，與英國首相約翰遜舉行早餐會。當特朗普被記者問及他有否後悔讓中美貿易戰升級時，他說對所有事情都重新考慮。惟他說自己不關心市場對中國事務的反應。

美國總統特朗普出席8月24至26日舉行的七國集團峰會。（Reuters）

中國推出反制措施，在8月23日宣布美國750億美元商品加徵關税，分兩批實行（9月1日及12月15日）。特朗普（Donald Trump）24日在推特（Twitter）宣布，自10月1日起，對總值2500億美元的中國進口貨品，由原來的25%關税增至30%。另外，於9月1日起對中國進口貨品加徵的3000億關税，由原訂的10%增至15%。

他出席G7時發表講話，指出美國跟日本「非常接近達成一個大協議」，並說在中國發生的事對日本有利。

特朗普然後談及他與英國新任首相約翰遜（Boris Johnson），指他是處理英國脱歐的正確人選。特朗普稱美英將將能快速達成協議：「我們將在貿易方面與英國有一個非常大的貿易協議。」同場出現的約翰遜則表示：「英國有進入美國市場的大機會。」

特朗普談及與會國領導人時，指七國集團領袖全都相處得好，並指大家有討論到俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），但不知道俄羅斯會不會被加進這個集團中。俄羅斯2014年因為吞併克里米亞（Crimea）的問題被逐出八國集團。特朗普主張普京重返這個團體，讓G7變成G8。