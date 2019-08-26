約翰遜晤圖斯克稱如期脱歐　惟形容協議形勢「岌岌可危」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）8月25日出席七國集團（G7）峰會期間，與歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）會面時重申，英國將會如期在10月31日脱歐。惟他接受英媒訪問時指，目前達成協議的情況是「岌岌可危」（touch and go）。

這次英歐領導人會面氣氛較之前友善，約翰遜稱無論任何情況英國都會在10月31日脱離歐盟，但他傾向能與歐盟達成協議。他提到北愛爾蘭邊境的「補底方案」（Backstop）是反民主，願意與歐盟再相討協議。

圖斯克表示，不論英國以何種方式脱歐，歐盟未來都會與英國保持密切關係。路透社引述歐盟官員指，兩人會面沒有實質性進展。報道指，雙方同意9月聯合國大會在紐約召開期間再會面。兩人24日會面期間曾針鋒相對，圖斯克更以「無協議先生」稱呼約翰遜。

約翰遜接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，英歐能否達成協議，視乎歐盟的態度，但指目前情況是「岌岌可危」。至於他接受天空新聞台（Sky News）訪問時透露，一旦無協議脱歐發生，英國將不會支付390億英鎊（約3756億港元）的「分手費」，並解釋指由於過渡期的相關費用大幅減少，金額可能最多隻是90億英鎊（約867億港元）。