特朗普與約翰遜談華為問題　為封殺華為對英持續施壓

中國華為公司是世界上最大的電信設備製造商。（VCG）

據英國路透社8月25日報道，白宮稱，美國總統特朗普（Donald Trump）與英國首相約翰遜（Boris Johnson）於25日，在法國七國集團（G7）峰會間隙舉行的雙邊會晤上，討論了中國電信業巨頭華為公司與5G技術等問題。

白宮在聲明中稱，特朗普總統與約翰遜首相還討論了共同關心的全球安全問題，特別是伊朗對海灣航行自由的威脅、5G和華為，以及利比亞和薩赫勒地區的不穩定等問題。

美國方面指控稱華為設備有引發國家安全的風險，遊說多個盟國禁止使用華為的技術與設備，英國無疑是重中之重。

此前，美國總統特朗普的國家安全顧問博爾頓（John Bolton）於8月11日至13日訪問了英國，他此行的一個重要目的也是施壓約翰遜政府封殺華為的5G設備。

博爾頓13日在英國說，英國將會重新審視是否使用華為的設備來建設5G網絡。

9月份，美國副總統彭斯（Mike Pence）將訪問英國，預計其中一個重點將就是施壓英國政府，封殺中國公司華為的5G設備。

白宮8月15日發表聲明說，美國副總統彭斯將代表美國總統特朗普於9月份訪問冰島、英國和愛爾蘭。

針對美國所謂從事間諜行為的指控，華為公司曾多次強調自己是私營企業，不受中國政府控制，華為的設備沒有後門。 北京時間6月17日，中國華為公司創始人任正非表示，華為「百分之百是沒有後門的」，華為願意跟全世界的國家簽訂無後門的協定。