特朗普：將邀普京參加2020年G7峰會

美國總統特朗普8月26日表示，美國2020年舉辦七國集團（G7）峰會時，會邀請俄羅斯總統普京參加。對此，法國總統馬克龍則表示，七國並未達成共識。

特朗普8月26日出席G7峰會的閉幕記者會。（Reuters）

特朗普（Donald Trump）26日出席G7峰會的閉幕記者會時表示，他肯定會邀請普京（Vladimir Putin）出席2020年的G7峰會，不過特朗普不確定普京是否應邀，認為對普京而言，「是一件困難的事情」，並補充稱「他是一個驕傲的人」。

G7峰會召開前，特朗普曾於20日表示應該讓俄羅斯重返八國集團。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）26日表示，對於邀請俄羅斯加入2020年G7峰會，七國領袖並未達成一致。馬克龍稱，德法兩國將於未來數周，與俄羅斯和烏克蘭的領袖召開峰會，以解決烏克蘭危機。

G7峰會：七國集團成員國領袖陸續抵達法國後，包括英國首相約翰遜（左一）、德國總理默克爾（左二）、法國總統馬克龍（中）、意大利總理孔特（右二）在內的國家領導人8月24日在七國集團峰會主辦城市的帕萊皇家大酒店與歐洲理事會主席圖斯克（右一）舉行會談，圖為眾人會議期間的合照。（AFP）

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