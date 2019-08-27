美國防部：擬興建稀土加工設施

美國國防部8月26日表示，計劃與澳洲合作，興建稀土加工設施，打破中國在稀土市場的主導地位。

據美國地質調查局數據顯示，中國佔全球稀土生產量81%。（Reuters）

負責採購與保障的國防部副部長洛德（Ellen Lord）表示，計劃與澳洲合作，興建稀土加工設施，應付五角大樓和其他國際盟友的需求。

洛德指，真正的挑戰在於加工稀土，並擁有相應設施，因為中國經常在其他地方開採稀土，然後將稀土運返中國進行加工。她表示，關注供應鏈是否脆弱，特別是在對手控制着稀土供應的時候。

稀土用途廣泛，美國軍用噴氣發動機、衛星、導彈防禦系統和夜視裝置均會用到稀土。美國約八成稀土供應來自中國。據美國地質調查局（U.S. Geological Survey）數據顯示，中國佔全球稀土生產量81%。

路透社7月13日提到，根據一份美國政府文件，五角大樓要求礦商在7月31日前報告發展美國稀土礦場和加工設施的計劃，並向製造商詢問對稀土的需求。

文件未有承諾對美國稀土項目提供貸款、撥款或其他財務支援。國防部的要求基於《國防工業生產法》（Defense Production Act），法案向五角大樓提供足夠空間採購國防必須的設備，金額無上限。行內分析員和顧問估計，五角大樓檢視回應後將提供特定的財政援助。