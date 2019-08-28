土耳其欲購俄製蘇-57戰機　兩國總統討論敘利亞戰況

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）8月27日應俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）邀請，出席莫斯科國際航空及太空展覽，期間問及能否購買俄製第五代戰機蘇-57（Su-57）。雙方在會面上亦討論了敘利亞西北部伊德利卜省（Idlib）的戰況。

俄羅斯衛星通訊社報道，埃爾多安參選多款俄製新型戰機，期間問及會否將具匿蹤性能的蘇-57戰機賣給外國，普京回應稱「你可以購買」。報道指，兩人還參觀了蘇-35戰機、卡-62中型直升機及米-38重型直升機等。

埃爾多安不顧美國反對，向俄羅斯購入S-400防空導彈系統，該國國防部27日稱第二批系統零件已運抵首都附近的空軍基地。美國強烈反對土耳其的決定，7月便將後者踢出F-35戰機項目。北約（NATO）則認為，成員國之一的土耳其採購的S-400無法與北約武器篤統相容，還可能協助俄方追蹤盟國戰機。

俄土將採取額外行動穩定敘利亞局勢

兩國總統會面期間，討論了敘利亞的最新戰況。雙方同意採取額外的聯合行動，以「正常化」敘利亞伊德利卜省的局勢，措施包括根除恐怖分子的行動。

土耳其與俄羅斯2018年9月簽定協議，在接壤土國邊境的伊德利卜省內建立緩衝區。伊德利卜為敘利亞反對派現時僅餘的根據地，埃爾多安批評，獲俄羅斯支持的敘利亞總統巴沙爾政府自4月起以反恐為名連番空襲當地，造成大量平民死傷，甚至在上週擊中土耳其軍隊，導致俄土緊張關係一度緊張。