以色列突然對多個鄰國發起空襲 中東或正釀一場危險戰爭

以色列從8月24日至8月26日接連對黎巴嫩真主黨、敘利亞境內的伊朗軍事設施和伊拉克等進行空襲，讓原本十分緊張的中東局勢再度升温。中東各國也表示將對此進行報復。

以色列的舉動招致中東多國不滿。（AP）

以色列多面出擊

當地時間8月25日，以色列採用無人機空襲了伊拉克安巴爾省靠近敘利亞邊界的加伊姆鎮，打擊目標是伊拉克「人民動員組織」下屬一個旅的車輛，造成1人死亡，1人重傷。以色列認為這一武裝組織得到了伊朗的支持，從7月中旬就空襲過該組織的多處基地和軍火庫。此次空襲以色列稱有情報稱該組織的車輛上運有武器。

與此同時，以色列兩架無人機也在8月25日侵入黎巴嫩領空，其中一架以方無人機裝滿炸藥擊中了真主黨媒體中心大樓樓頂，另一架在空中爆炸後墜落在一處空曠地帶，卡塔爾半島電視台稱，這是10年來首次出現這樣的情況。

26日，以色列無人機再次空襲黎巴嫩境內的巴勒斯坦政治派別解放巴勒斯坦人民陣線（人陣）一處設施，無人機先後發射了3枚導彈，人陣武裝人員使用高射炮還擊。這次襲擊沒有造成傷亡。

此外，以軍戰機25日還對敘利亞首都大馬士革附近的伊朗部隊和什葉派民兵發動了空襲，聲稱他們打算對以色列發動無人機襲擊，以軍挫敗這一陰謀。以軍空襲導致2名黎巴嫩真主黨成員和一名伊朗軍人喪生。

中東多國表態將反擊

受到以色列軍事打擊的黎巴嫩、伊拉克和伊朗三國8月27日紛紛發聲，強烈譴責以色列的「挑釁行徑」，聲言要對以色列的舉動予以報復。

伊朗《德黑蘭時報》8月27日報道稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇來曼尼（Kassem Sulemanni）當天在社交媒體上寫道：「這些瘋狂的行動絕對是猶太復國主義政權的最後掙扎。」伊朗媒體稱，以色列空襲伊朗目標的說法是「謊言」。

黎巴嫩總理哈里里（Saad Hariri）8月27日發表講話稱，兩架以色列無人偵察機侵犯黎巴嫩主權，以方這一舉動威脅地區穩定，企圖加劇緊張。

黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）發表電視講話稱，以色列無人機侵犯黎巴嫩領空並襲擊真主黨機構是「非常嚴重」的事件，真主黨將採取行動予以報復。

伊拉克官方通訊社8月27日報道稱，伊拉克總統薩利赫（Barham Salih）表示，近期以色列的襲擊是對伊拉克的公然侵略，伊拉克政府將採取一切措施遏制侵略者。

以色列目的何在

埃及《第七日報》稱，內塔尼亞胡連續對周邊國家發起軍事行動，主要是為即將舉行的大選造勢並拉票，以確保自己能夠連任。

在中東在線網站看來，以色列頻頻亮劍，意在採取主動，防止這些組織在伊朗的支持下對以色列發動主動攻擊。尤其是美國對伊朗實施極限施壓政策，後者可能指使其支持的地區組織通過向以色列發難等方式來回應美國。