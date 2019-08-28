杜特爾特28日開始訪華：我要談南海仲裁案　休想控制我嘴巴

菲律賓總統杜特爾特8月28日起開始第五次訪華之行，他這次訪華與以往不同，將對中國展示強硬態度。

杜特爾特第五次訪華行程

應中國國家主席習近平邀請，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）於8月28日至9月1日訪問中國。這是杜特爾特2016年6月上任以來，三年內第五次到訪中國，這是杜特爾特上台以來訪華時間最長的一次。

中國外交部披露，杜特爾特訪華期間，中國國家主席習近平將在京同其會談，兩國元首共同出席2019年國際籃聯籃球世界盃開幕式；中國國務院總理李克強將同其會見；中國國家副主席王岐山將赴廣東陪同其觀看2019年國際籃聯籃球世界盃賽事。

同時，據菲律賓官方和媒體透露，杜特爾特訪華行程縮短了一天，原本是9月2日結束。據悉，砍掉的行程是福建一站，杜特爾特原本最後會前往中國福州主持福建師範大學為紀念他偉大的母親而成立的索萊達學院啟用典禮、索萊達紀念館揭幕典禮和為在索萊達學院留學的90名菲律賓學生主持開學典禮。

至於為何突然砍掉了福建行程，菲律賓方面說，現在訪問不合適，被推遲到未來更加合適的時間。

訪華目的之一：提南海仲裁案

新加坡《海峽時報》8月28日報道稱，雖然杜特爾特此前幾次訪華更像是愛的集會，但是這次訪問可能就沒有那麼友好了。杜特爾特說，他會在訪華時提2016年的南海仲裁案，該仲裁案否認了中國對大多數南海地區的主權聲索。

報道稱，在任期的前三年，杜特爾特沒有用這個勝利進一步施壓中國，而是改善對華關係。但是他現在決定提這個事，儘管這會觸碰北京的痛處。

杜特爾特上週在一次講話中透露，有人請求他不要在會晤時談南海仲裁案。「他們說不要談這個。我說『不』。不要控制我的嘴巴，因為這是上帝的禮物。」但是中國駐菲律賓大使趙鑑華說，中國在這個問題上的立場不太可能變化。

但報道也指出，專家說，杜特爾特的強硬姿態或許是為了安撫國內的軍方。菲律賓學者海德林（Richard Javad Heydarian）說，在菲律賓國內對中國的批評聲不斷高漲的背景下，杜特爾特強化自己的語氣是為了避免一場全面的反彈。

報道強調，基本上沒有人會期待杜特爾特會強硬施壓北京，去冒失去中國這個盟友的風險。

與此同時，美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站8月28日則報道稱，雖然杜特爾特說他會反抗中國，但是他可能做不到。

報道稱，菲律賓國內民眾越來越不滿杜特爾特的親北京立場。這是杜特爾特三年來第五次訪華，但是他至今一次都沒有過美國。

風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）東南亞和南亞業務負責人芒福德（Peter Mumford）說，杜特爾特總統強調會用不會激怒北京的方式提南海仲裁案，這意味着更多的是他的口吻發生改變，而不是政策發生改變。

訪華目的之二：談合作

《日經亞洲評論》8月28日報道稱，杜特爾特和中國國家主席習近平本週在北京會晤時將敲定一份南海油氣協議。2018年11月，習近平和杜特爾特簽署了一份南海油氣聯合開發諒解備忘錄，但是他們並沒有敲定具體的細節，留給了未來的談判。

報道稱，杜特爾特想要佔有這份油氣協議的60%的份額。但是中國外交部發言人耿爽上週說，中國在南海仲裁案的立場沒有改變。北京也堅持對南海擁有不可爭議的主權。

新加坡《海峽時報》28日也報道稱，杜特爾特想要啟動在有爭議水域的油氣開發。杜特爾特顯然越來越沒有耐心了。菲律賓現在非常渴望新的油氣來源，因為卡馬哥-馬蘭帕亞天然氣田將於2024年枯竭。

美國CNBC網站報道稱，這個開發工程處在菲律賓專屬經濟區域內，但是中國對該地區也提出領土聲索。杜特爾特2017年曾說，習近平對他說，如果菲律賓單獨開發該地區的石油，中國將開戰。

報道還指出，專家們說，杜特爾特政府真正想要的是北京此前承諾過的資金，從而能夠讓菲律賓的基礎設施項目啟動。