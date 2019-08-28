日本舉辦非洲發展會議 美炒作中國一帶一路遭非洲拒絕

日本正在舉辦非洲發展會議，中國也十分和非洲的合作，兩國在非洲大陸的競爭十分激烈。日本的盟友美國也不失時機地炒作中國在非洲遭挫折。

綜合媒體8月28日報道，由日本主辦的第七屆東京非洲發展國際會議（TICAD）當地時間8月28日周三在橫濱開幕。出於擔心北京方面對接受邀請者施加壓力。日本外務省在會議正式開幕前拒絕對外透露應邀與會非洲國家首腦名單。

據TICAD會議官網顯示，本次會議將於8月28日至30日在橫濱舉行。自日本上世紀90年代開始舉辦會議以來，TICAD在日本和非洲每隔五年交替舉行，2016年起改為每三年舉行一次。

今年，包括尼日利亞、贊比亞、南非、塞內加爾等國領導人已經確認出席相關會議。除此之外，日本政府此次還邀請了聯合國、聯合國開發計劃署、世界銀行和非洲聯盟委員會（AUC）等方面派代表參加會議。

中國近年擴大在非洲的投資。2018年的中非合作論壇峰會傳出消息，中國將在未來三年向非洲提供600億美元的開發資金。這是日本2016年承諾金額的2倍。分析認為日本不太可能在今年的TICAD會議上提出高於中國的承諾。日本首相安倍晉三表示，他希望最新一輪的TICAD會議有助於日本在非洲採取深具影響力的行動。

俄羅斯衛星網8月27日報道稱，日本和中國對非援助模式將是第七屆TICAD會議的主要議題之一。

報道稱，54位非洲國家和國際組織領導人將應邀來到橫濱。就其代表的廣泛性而言，本次會議並不亞於2018年9月在北京舉行的中非合作論壇。TICAD成立於1993年，中國作為回應於2000年成立了自己的論壇。

俄羅斯科學院世界通史研究所非洲研究中心專家謝爾巴科夫認為，在非洲大陸展開的中日經濟和意識形態的競爭中，中國為贏家。

他說：「日本的會議是一個傳統活動。關於它談論得很多，但觀察家們很難對會議宣布的計劃、願望、承諾進行評估，因為看不到什麼特別重大的、決定性的成果。也許有一兩次雙邊關係出現進展的情形，但僅此而已。舉辦了不止一次的中國峰會，總會有具體的成果。這些數字表明，中國與非洲的合作正在擴大。不僅參加論壇的國家數目不斷增加，不同領域的合作規模也在顯著增長。」

報道稱，過去，日本在每次的TICAD會議上，當着非洲國家領導人的面，總要批評中國的借貸政策似乎會導致債務增長。分析人士們預計，今年日本會將自己與中國對非洲發展的做法對立起來。同時不排除日本也會像美國那樣對中國與非洲國家的互動戰略進行批評的的可能。

在日本拉攏非洲之際，美國駐華大使館也發表了一份耐人尋味的文章，批評中國在非洲的投資。美國駐華大使館8月27日在其官方微博（中國的推特）上發表了一篇題為《非洲國家拒絕一帶一路工程》的文章。

文章稱，塞拉利昂某機場和坦桑尼亞某港口都屬於中國全球性「一帶一路」倡議的工程，但因考慮到代價、主權和環境問題，兩國已停止有關工程。

中國「一帶一路」倡議的目的在於重建和擴大著名的絲綢之路貿易通道，通過基礎設施和發展工程將中國與世界聯繫起來。但是批評意見指出，很多工程都以不可持續的債務為基礎，侵犯了東道國的主權，同時對環境造成破壞。

文章稱，美國提供的發展援助不會使受援國陷入不可持續的債務，也不會侵蝕國家主權或破壞環境。