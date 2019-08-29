馬克龍稱G7同意援助亞馬遜滅火　美官員：特朗普沒同意

美國政府發言人馬奎斯8月28日表示，特朗普並沒有同意在七國集團（G7）峰會上提出的，幫助撲滅亞馬遜大火的2,000萬美元計劃。

特朗普（左）與馬克龍曾在G7峰會期間舉行單獨會晤。（VCG）

美國有線電視新聞網（CNN）8月28日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月26日在G7峰會期間宣布，G7國家已同意為一項2,000萬美元的計劃提供資金，以幫助撲滅亞馬遜森林大火。

馬克龍還表示，儘管特朗普（Donald Trump）沒有出席有關環境問題的領導人會議，但美國支持這項計劃。

然而，白宮國家安全委員會發言人馬奎斯（Garrett Marquis）8月28日卻表示，美國並未承諾提供援助。

馬奎斯在一份聲明中說：「美國隨時準備幫助巴西應對這些火災，但不同意七國集團的一項聯合倡議，該倡議沒有包括與巴西總統的磋商。」「最具建設性的援助方式是與巴西政府進行協調。」

值得注意的是，8月26日，參加G7峰會的領導人原定參加有關氣候變化討論的重要議程，但特朗普卻缺席了。主持這場會議的法國總統馬克龍稱，雖然特朗普沒出席，但他的團隊有在場。

特朗普的助手在峰會前夕曾表示，特朗普對峰會的氣候議題不感興趣，認為與討論經濟問題相比，這種議題是在浪費時間。

G7峰會結束後，特朗普和馬克龍一起出席新聞發佈會。特朗普在被問及他對氣候變化的看法時說：「我認為美國擁有巨大的財富。這些財富就藴藏在我們地下。是我讓這些財富活了起來……我們現在是全球第一大能源生產國，而且很快就會遙遙領先。」

但他補充道：「我不打算為夢想和風車失去那些財富，坦率地說，這些風車運轉得並不好。」

巴西政府8月27日表示，巴西歡迎所有協助撲滅亞馬遜森林大火的外國援助金，不過前提是由巴西決定如何運用援助金。

然而就在前一天，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）還質疑G7國家援助滅火行為背後的真正意圖，稱這是侵犯國家主權，把巴西當成殖民地或無人之地。

目前，亞馬遜雨林大火仍在肆虐，大火給當地環境和生態帶來了災難。巴西已出動數架軍機，以協助撲滅森林野火。國際各界也呼籲，對亞馬遜雨林進行保護。