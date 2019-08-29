【英國脱歐】英女王批准延長國會休會　能有辦法阻止嗎？

英國首相約翰遜向英女王提請並獲批准，延長國會休會至10月14日，至距離10月31日脱歐限期前兩周重開。外國普遍認為約翰遜做法是為擺脱國會掣肘，強推硬脱歐，惹來各界反彈。但延長國會已獲英女王批准，這一切能夠阻止嗎？

一班反對硬脱歐的示威者，抗議約翰遜強行關閉國會，批評有如埋葬英國民主。（路透社）

英國國會原定9月3日復會，並於9月14日至10月2日休會。約翰遜以安排英女王發表新會期的「女王演說」（Queen's Speech）為由，宣布提前至9月9日至12日為最終會期，並休會至10月14日才重開國會。

因會期被大幅縮短，而重開會議後僅剩兩周就是31日的脱歐限期，約翰遜被指是希望透過延長國會休會期，阻止議員辯論並通過議案。

英國前首相馬卓安稱約翰遜強行關閉國會有違憲法，正考慮訴諸法庭。（Getty Images）

以違反憲法為由挑戰

議員無法透過正常程序，阻止已頒布的延長休會期令。因此議員能做的其中一個方法，是透過類似司法覆核的形式，訴諸法庭阻止命令。

由於頒令是英女王進行，而英女王權威無法挑戰，因此唯一可針對的是約翰遜及他的動機。其中一個理據，是如前首相馬卓安（John Major）所述，約翰遜的做法是「企圖繞過反對他脱歐政策的國會」，有違憲法。

不過因英國以憲政原則為「國會至上」，國會作為國家最高權威，法院一般傾向不會涉足國會事宜。同時因指控違憲需時審議，能否在有限時間內完成裁決，迫使國會重開是另一問題。

英女王有權反悔收回頒令，但實際她不會這樣做。（Getty Images）

英女王反悔？

理論上英女王有權力阻止國會休會，對早前的批准作出反悔，但實際她不會這樣做。因根據英國憲法，英女王必須在政治問題上保持嚴格的中立，因此不論她的意願如何，她不會反對約翰遜提出的要求，英女王的批准只是形式上的意義。

也就是說，儘管英女王「有權」反悔，但現實她不會反悔，唯一可能只是約翰遜自行反悔並提請英女王撤回頒令。