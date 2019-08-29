英國民眾發起示威　抗議首相約翰遜關閉國會

英國首相約翰遜8月28日成功尋求英女王伊利沙伯二世同意延長國會休會期後，大批反脱歐民眾在倫敦國會外聚集，並遊行至唐寧街首相府外。他們批評約翰遜的做法等同政變，要求對方下台和避免國家走向硬脱歐。

約翰遜宣布延長休會消息後不久，倫敦、曼徹斯特、伯明翰、利物浦、愛丁堡、卡迪夫等主要城市的市中心都有民眾舉行集會。其中在倫敦，估計有數以千計民眾聚集在國會外，不少人揮舞英國和歐盟旗，以及手持「捍衛英國民主」、「停止脱歐亂局」等標語。他們其後遊行到首相府所在的唐寧街（Downing Street）示威，由於人數眾多，交通一度中斷。

示威民眾之中，亦有多名政治人物參與，其中綠黨（Green Party）副領袖沃馬克（Amelia Womack）表示，大家都是反對約翰遜發動政變，指英國擁有代議民主制，暫停國會運作等於奪走大家的民主權利。

左翼團體「另一個歐洲是可能的」（Another Europe is Possible）發言人切薩姆（Michael Chessum）認為，這次集會在四小時內發起，但參與規模之大，超出他們想像。他指大家沒法只靠司法或國會挽救民主，揚言需要更大規模示威和公民抗命等行動。