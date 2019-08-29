颶風多里安掠過加勒比海　料周末登陸美國佛羅里達州

颶風多里安（Dorian）8月28日吹襲波多黎各和維爾京群島。美國國家颶風研究中心（U.S. National Hurricane Center）預測，多里安將在未來兩日增強成三級颶風，並於31日迫近巴哈馬北部，估計9月1日登陸美國佛羅里達州。

颶風多里安：颶風多里安8月28日吹襲加勒比海，但未有造成嚴重損毀。（AP）

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一級颶風多里安28日吹襲加勒比海北部島嶼，部份地區停電和水浸，但未有造成嚴重損毀。美屬維爾京群島部份地區停電，有樹木倒塌。英屬維爾京群島未有嚴重損毀，工人當日晚上已在清理道路，並檢查基礎設施。

當地時間28日晚，多里安集結於聖胡安（San Juan）以北約145公里。國家颶風研究中心指，多里安的最高持續風速達每小時140公里，以每小時20公里速度向西北方向移動。颶風研究中心氣象學家費爾特根（Dennis Feltgen）指，多里安將會增強，有機會於南佛羅里達州至南卡羅來納州一帶登陸。

佛羅里達州民眾開始為颶風吹襲作準備。佛州中部至東部沿岸的縣政府分發沙包，居民紛紛前往大型零售商店購置食水、罐頭食品和緊急用品。州長德桑蒂（Ron DeSantis）宣布，颶風路徑範圍的縣市進入緊急狀態，呼籲東岸民眾準備最少7日的糧食儲備，密切留意颶風消息。