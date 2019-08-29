英國國會「被放假」在即　僅餘會期能否阻止硬脱歐？

英國首相約翰遜上台後，揚言帶領國家不論情況都如期在10月31日離開歐盟。他在8月28日獲英女王伊利沙伯二世批准，提早結束今屆國會會期，直到10月14日重開。

政界人士批評約翰遜的行為與政變無異，但到底國會還有甚麼招數阻止國家硬脱歐？

英國國會於9月3日復會，由於會期提早至9日結束，換言之議員只有最多五日時間開會，他們可以用的選項或只有兩項。

英國脱歐：有民眾戴上首相約翰遜的面具，在倫敦唐寧街首相府外示威，抗議對方一手埋葬英國民主。（路透社）

1. 控制國會

約翰遜堅持如期脱歐，即使是硬脱歐都在所不惜，但無論是執政保守黨或在野工黨等都有強烈反對聲音，國會內跨黨派（工黨、自由民主黨、綠黨及前保守黨成員）議員27日同意阻止硬脱歐，因此這個共同決定勢成為9月3日國會復會的主要議題。

控制國會的方法通常是利用政府提出法案時，議員提出連串修訂，令政府被迫行動。可是約翰遜內閣早已表明由現在到10月31日為止都沒有任何新立法計劃，意味議員可能無法達到目的。

不過議員仍可推動立法阻止硬脱歐，利用《議事規則》第24條或《北愛爾蘭行政機關組成法2019》（Northern Ireland Executive Formation Act 2019）提出緊急辯論，而且國會議長亦無權拒絕。議長白高漢（John Bercow）就曾經批准類似舉動，當時國會通過法案，要求時任首相文翠珊（Theresa May）尋求延長《里斯本條約》第50條。

英國脱歐：英國在野黨派8月27日商討防止無協議脱歐的策略。（AFP）

工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）已經表明在9月2日利用這個選項，惟時間是他們最大的敵人，正如剛才提到，今屆國會只剩下五日會期，法案需要獲上、下議院通過，算是非常困難，但工黨議員顧綺慧（Yvette Cooper）4月提出的法案只花了三日通過，所以絕t對不是「不可能的任務」。

雖然由國會10月14日復會到脱歐期限仍有三週時間，理論上議員有更多機會立法禁止硬脱歐，可是他們屆時需要花最多六日討論英女王的演說，能運用的時間完全捉襟見肘。

更重要的是，即使法案在下議院成功闖關，政府亦可以在上議院採取「拉布」策略，導致未能如期立法。因此郝爾彬的計劃能夠成功，只會在最後一刻才得知勝負誰屬。

英國脱歐：約翰遜宣布延長國會休會期後，倫敦街頭有大批民眾上街抗議，其中有示威者手持約翰遜被塗污的畫像，將他和納粹德國領袖希特拉比較。（路透社）

2. 不信任動議

假如國會無法通過阻止硬脱歐法案，他們仍可以提出對政府的不信任動議，令政府倒台，外界普遍認為是阻止硬脱歐的「核選項」。

郝爾彬曾經表示會在適當時候提出不信任動議，估計最快在9月4日「出招」，一旦獲通過，國會根據《英國定期國會法》（Fixed-term Parliaments Act）進入十四日冷靜期：

— 首相在十四日內爭取議員支持；

— 另一名議員成功組閣並獲國會上下議院大多數支持，首相或需交出權力；

— 如果十四日內無人成功組閣，國家再次舉行大選，不過需時至少五週。

假如約翰遜在十四日內下台，各黨派或會組成團結政府（Unity Government），其主要作用是向歐盟提出延長脱歐期限。惟有憲政專家認為，約翰遜或拒絕交出權力，而且團結政府由誰領導亦是一大問題。工黨一直屬意由郝爾彬擔任看守首相，但受到自由民主黨、保守黨倒戈成員、甚至是一些工黨內部反對。

英國脱歐：工黨黨魁郝爾彬計劃將約翰遜趕下台，但在野黨不少聲音都反對由前者擔任看守首相。（路透社）

英國至今從未出現政府在群龍無首之餘，國會在十四日期限間休會的情況，因此難以預料當地的政局會如何收拾。英國廣播公司（BBC）指，政府內部或可能向約翰遜施壓，延遲休會的要求。

另外，即使約翰遜決定下台及提早舉行大選，他仍有權選擇舉行日子，換句話說他可以將大選定於10月31日之後才舉行，同時不延長留歐期限，隨時「一拍兩散」。