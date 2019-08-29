傳特朗普欲開發阿拉斯加　指示解除森林伐木禁令

巴西亞馬遜雨林大火持續延燒，令生態環境問題再次成為國際焦點。《華盛頓郵報》報道指，美國總統特朗普（Donald Trump）已要求廢除過往克林頓政府的「無道路保育法」，解除對阿拉斯加州森林的伐木限制，令外界擔憂將對全球最大的温帶雨林造成破壞。

《華盛頓郵報》27日引述知情人士報道，特朗普已指示美國農業部長珀杜（Sonny Perdue），解除對通加斯國家森林（Tongass National Forest，位於阿拉斯加州）的伐木限制，並希望在該地開放伐木、採礦及能源等項目。

華盛頓郵報27日引起外界對通加斯國家森林的討論。（Twitter截圖）

削弱克林頓「無道路保育法」

消息人士表示，特朗普要求珀杜制定相關計劃，並於秋季開始實施。若特朗普政府解除對通加斯國家森林的限制，意味會削弱前總統克林頓（Bill Clinton）的「無道路保育法」（Roadless Area Conservation Rule）。

2001年，克林頓在離職前夕訂立「無道路保育法」，禁止在國家森林內的無路地區，進行道路建設與木材砍伐。前總統小布殊（George W. Bush）亦曾試圖推翻該法規，並在通加斯國家森林開展木材銷售，惟聯邦法院最終裁定維持「無道路保育法」。

傳阿拉斯加州長施壓

報道稱，特朗普該決定是在6月與阿拉斯加州長鄧利維（Michael Dunleavy）等人見面後決定，當時，鄧利維及參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）曾向特朗普施壓。

穆爾科斯基發聲明指，「無道路保育法」不應該運用於通加斯國家森林，這項法律損害當地發展經濟的能力，並指「阿拉斯加的伐木業正在萎縮，作為全國最大的國家森林，卻要擔心木材供應不足。」

穆爾科斯基曾發聲明，指「無道路保育法」令通加斯國家森林伐木業枯萎。（Getty Images）

通加斯國家森林是全球最大的温帶雨林，野生生物學家表示，通加斯國家森林為棕熊、錫特卡黑尾鹿、北蒼鷹及其他動物提供重要的棲息地。若特朗普解除對通加斯國家森林的伐木限制，可對該雨林的大部分面積造成影響，破壞其完整生態。

當地環保團體及商業組織等聯合敦促聯邦官員，要求在有限範圍內修改「無道路保育法」。由於雨林的生態環境與三文魚的生長息息相關，有商人認為，廢除「無道路保育法」可能會損害當地三文魚飼養業。