細節與以往不同　美軍艦闖南海行動有所升級

在中美關係緊張之際，美國再派軍艦到南海進行自由航行，此舉令北京不滿。與此同時，美軍此次南海航行行動與以往也有所不同。

美國海軍第七艦隊發言人、美國海軍指揮官莫姆森（Reann Mommsen）8月28日對路透社表示，舷號為DDG-108的美國海軍阿利·伯克級導彈驅逐艦「韋恩·E·梅耶」號在南海執行航行自由行動，進入中國南海永暑礁和美濟礁12海里範圍內。

莫姆森宣稱，此次行動是為了「挑戰過度的海事主張，並按照國際法保護進入該海域的權利」。

第七艦隊隨後發表的聲明稱，「美軍每天都在包括南海在內的印太地區行動。所有行動都遵循了國際法，並證明美國將在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。我們一如既往，並將繼續開展例行和定期的航行自由行動。航行自由行動與任何國家無關，也與政治言論無關。」

路透社的報道稱，在全球最大的兩個經濟體關係緊張之際美國此舉會激怒北京。

值得一提的是，美軍此次南海行動的時機正值中美關係全面緊張之際。當下，由於貿易戰、香港問題以及以及美國對台軍售等問題，中美關係十分緊張。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進8月25日甚至在社交網絡推特（Twitter）上說，中國已經「失去」了美國，全面的高關税、華為禁令、政治敵意、香港以及台灣等等問題。中國正面對着一個完全不同的美國。「我們已經沒有什麼可以再失去的了，而美國才剛剛開始失去中國。」

針對美軍的最新行動，中國人民解放軍南部戰區新聞發言人李華敏於8月29日回應稱，美國海軍驅逐艦未經中國政府允許，擅自闖入中國南海島礁鄰近海域。中國人民解放軍南部戰區海空兵力依法依規對美艦全程進行跟蹤監視和查證識別，並予以警告驅離。

他還說，事實證明，美所謂「航行和飛越自由」，實質就是無視國際法規則的航行霸權，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞南海地區和平穩定。「我們對此堅決反對。我們敦促美方立即停止此類挑釁行為，以免引發不測事件。」

雖然美軍艦到南海實施航行自由活動已經令人司空見慣，但是這次行動並非以往活動的簡單重複，而是有所升級。這是美國軍艦首次在一次行動對中國的兩個島礁進行挑戰。

中國國觀智庫副總裁兼國際軍事行動法中心主任田士臣說，這次美方派同一艘軍艦進入中國兩個南沙島礁的鄰近水域，反映美軍在南海的「航行自由行動」已經越來越常態化，在常態化的同時也在調整行動方法和樣式，變着法兒給中方島礁守備部隊施加更多壓力和安全威脅。將來也不排除美方玩兒其他的花樣，比如與其他國家聯合組織行動，兩艘軍艦進入同一個島礁鄰近水域，艦機協同進入島礁鄰近海空域等等。

田士臣認為，美軍這一行動可能導致的結果是，中美雙方海空力量相遇的機會更多，發生危險接近和誤判的情況也會增多，更加容易導致意外事件。田士臣表示，「對於美方越來越常態化的類似行動，中方一方面依法合理合規應對，另一方面也應切實加快島礁防禦部署，打造佔有絕對優勢的海空防禦系統。美方萬里迢迢來中國家門口挑事兒，花着美國納税人的錢勞師遠征，中方以此作為實戰練兵的機會從容應對即可，要對這種 『貓捉老鼠』的遊戲習以為常。」