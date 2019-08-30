非洲開發銀行：中國沒試圖把非洲國家帶向債務陷阱

非洲開發會議（TICAD）8月28日至30日在日本橫濱舉行，非洲開發銀行行長阿德希納30日重申，非洲國家沒有陷入債務危機，又指中國沒試圖把非洲國家帶向債務陷阱。

非洲開發會議8月28日至30日在橫濱舉行（日本首相府）

日本放送協會報道，首相安倍晉三在8月29日的全體會議上演講時指，「非洲國家陷入債務泥潭，將給民營企業拓展非洲市場帶來不利影響。」報道稱，此番說話的背後，是指中國對非洲提供巨額融資，使非洲各國負債沈重，從而使這些國家在中國面前變得被動，陷入所謂的「債務陷阱」。

但非洲開發銀行行長阿德希納（Akinwumi Adesina）8月30日強調「非洲沒有陷入債務危機」，又指不認為中國有任何刻意的計劃去讓任何國家陷入負債，「我認為中國在擔當非常重要的角色，在基建支援方面」。他呼籲，日本與中國在協助非洲基建資金的問題上，都不應該是競爭的角色，而是輔助的角色。

他提到，非洲現今每年仍欠缺約680億至1080億美元的資金，用於電力、港口、鐵路及機場等方面。

TICAD是以非洲開發與援助為主題、由日本主導的國際會議。這次是2016年以來再度召開，有54個非洲國家和國際組織的代表等出席。日本首相安倍晉三擔任聯合主席。