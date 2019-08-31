蓬佩奧認為伊朗運油輪駛往敘利亞　船隻及船長被列入制裁名單

美國國務卿蓬佩奧8月30日表示，華府根據可靠情報，認為伊朗運油輪阿德里安達里亞號正駛往敘利亞。美國財政部已經將該油輪及船長列入協助恐怖組織名單。

蓬佩奧於Twitter留言，指美國收到可靠情報，證明阿德里安達里亞號（Adrian Darya-1）前往敘利亞塔爾圖斯（Tartus），他希望該艘船可以改變航道，並稱伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）向英國保證前稱「格雷斯1號」（Grace 1）的阿德里安達里亞號不會駛往敘利亞，認為大家信任扎里夫是一大錯誤。

FM @JZarif guaranteed to the UK that the IRGC oil tanker #Grace1 / #AdrianDarya1 would not head to Syria. We have reliable information that the tanker is underway and headed to Tartus, Syria. I hope it changes course. It was a big mistake to trust Zarif. pic.twitter.com/ZJ06MWjvCO — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2019年8月30日

他其後再發留言，稱美國財政部已經將阿德里安達里亞號及船長庫馬爾（Akhilesh Kumar）列為協助伊朗伊斯蘭革命衛隊向敘利亞非法出口石油名單，強調美國不會對敘利亞政府以伊朗石油打壓民眾一事坐視不理。

美國財政部的聲明提到，根據行政命令13224號將阿德里安達里亞號和庫馬爾列入制裁名單，意味他們在美國的物業及收入，以及資產都會受到凍結。財政旗下的外國資產控制室（OFAC）亦會禁止他們在美國領土內的交易活動。

（綜合報道）