披露第一家庭內幕　特朗普28歲私人助理辭職

美國《紐約時報》8月29日報道，總統特朗普私人助理韋斯特豪特（Madeleine Westerhout）突然辭職。特朗普30日證實解僱韋斯特豪特，原因是對方對品評自己的子女。有報道指，韋斯特豪特聲稱特朗普不喜歡與幼女蒂法尼（Tiffany Trump）合照，特朗普否認有關說法。

韋斯特豪特被稱為白宮的「守門員」，主要職責是接聽來電和提供文書協助。（VCG）

《政治報》網站（Politico）報道，韋斯特豪特聲稱自己與伊萬卡和蒂法尼的關係比特朗普與二人的關係更好，又提到特朗普認為蒂法尼過重，所以不喜歡與她合照。消息人士透露，韋斯特豪特與白宮副新聞秘書吉德利（Hogan Gidley）和記者進餐時發表有關言論。

8月17日，記者到新澤西州貝德明斯特（Bedminster）採訪特朗普度假期間，韋斯特豪特與吉德利和記者共進晚餐。途中，吉德利離場45分鐘至1小時接受霍士新聞（Fox News）訪問，韋斯特豪特便與記者談及「第一家庭」。據指，韋斯特豪特喝了些酒，在「無人看守」的時候，向記者打開心扉。報道指，在場記者包括《華盛頓郵報》、彭博社、路透社和《華爾街日報》的記者。

《紐約時報》報道，韋斯特豪特還提到特朗普的飲食習慣和最小的兒子巴倫（Barron Trump）。隨後數天，白宮出現有關傳言，後來由署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）告知特朗普。

韋斯特豪特曾擔任共和黨全國委員會（Republican National Committee）的助理，後來獲特朗普首任白宮幕僚長普里伯斯（Reince Priebus）提名出任特朗普的私人助理。韋斯特豪特被稱為白宮的「守門員」，主要職責是接聽來電和提供文書協助。《紐約時報》引述一名前高官指，韋斯特豪特以為自己是高級顧問。