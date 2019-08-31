千錯萬錯都是他人錯　特朗普把矛頭指向美國企業

《紐約時報》8月30日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）希望國民覺得現在經濟很好，但若經濟不是那麼好的話，這位總統會把矛頭指向他人，在他的「罪人名單」中，最新還有美國企業。
美媒形容特朗普有一張長的「罪人名單」（Getty Images）
報道稱，特朗普有一張長的「罪人名單」（blame list），排在首位的當然是美國聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell），特朗普一直指責聯儲局不減息，批評鮑威爾沒有作為。
「罪人名單」上還有民主黨、各大新聞機構，但到了8月30日，最新還加上了美國企業。特朗普30日在社交網站Twitter稱，經營不佳、弱勢的企業不是怪責自己的管理不善，而是怪責細小的貿易關税，他稱這都是「藉口」。
If the Fed would cut, we would have one of the biggest Stock Market increases in a long time. Badly run and weak companies are smartly blaming these small Tariffs instead of themselves for bad management...and who can really blame them for doing that? Excuses!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019
特朗普之後又向記者指，有很多經營不善的企業試圖去怪責關税問題，他稱「不是關税，而是不佳的管理。」
中美貿易戰持續，影響全球經濟，《紐約時報》文章稱，美國8月的消費者信心指數下跌8.6，創下自2012年以來的最大跌幅，負責該研究的密歇根大學（University of Michigan）直指是因為貿易戰所影響。
報道指，美國總統要連任，經濟情況相當關鍵，特朗普更是少數自行不斷強調此問題的總統，對特朗普來說，好的訊號是目前大部分選民仍覺得經濟好，但另一方面，對未來經濟感到擔憂的人也在迅速增加。