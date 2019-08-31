千錯萬錯都是他人錯　特朗普把矛頭指向美國企業

《紐約時報》8月30日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）希望國民覺得現在經濟很好，但若經濟不是那麼好的話，這位總統會把矛頭指向他人，在他的「罪人名單」中，最新還有美國企業。

美媒形容特朗普有一張長的「罪人名單」（Getty Images）

報道稱，特朗普有一張長的「罪人名單」（blame list），排在首位的當然是美國聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell），特朗普一直指責聯儲局不減息，批評鮑威爾沒有作為。

「罪人名單」上還有民主黨、各大新聞機構，但到了8月30日，最新還加上了美國企業。特朗普30日在社交網站Twitter稱，經營不佳、弱勢的企業不是怪責自己的管理不善，而是怪責細小的貿易關税，他稱這都是「藉口」。

If the Fed would cut, we would have one of the biggest Stock Market increases in a long time. Badly run and weak companies are smartly blaming these small Tariffs instead of themselves for bad management...and who can really blame them for doing that? Excuses! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

特朗普之後又向記者指，有很多經營不善的企業試圖去怪責關税問題，他稱「不是關税，而是不佳的管理。」

中美貿易戰持續，影響全球經濟，《紐約時報》文章稱，美國8月的消費者信心指數下跌8.6，創下自2012年以來的最大跌幅，負責該研究的密歇根大學（University of Michigan）直指是因為貿易戰所影響。

報道指，美國總統要連任，經濟情況相當關鍵，特朗普更是少數自行不斷強調此問題的總統，對特朗普來說，好的訊號是目前大部分選民仍覺得經濟好，但另一方面，對未來經濟感到擔憂的人也在迅速增加。