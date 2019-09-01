日本非洲峰會暗指中國債務 遭與會首腦反駁

對於有意見指出中國過度放貸致使部分國家陷入「資不抵債」狀態，烏干達總統穆塞韋尼（Yoweri Kaguta Museveni）日前否定該擔憂，稱對烏干達的貸款是基於國內生產總值（GDP）等經濟指標、考慮到安全性的「審核的結果」。穆塞韋尼為參加非洲開發會議（TICAD）而訪日，接受了共同社等日媒採訪。

中國在非洲影響力巨大，圖為2018年7月20日，中國與烏干達官員出席中企投資的「萬村通」項目啟動儀式。（新華社）

據日本共同社8月31日報道，迅速推進基礎設施建設的烏干達接受了中國的高額融資。穆塞韋尼強調稱：「經濟與民族和人種無關。」他表示海外的資本流入也有助於在本國創造就業，稱「不拘泥於投資來自哪個國家」、「歡迎所有國家的投資」。

此外，對於中國大量融資造成非洲國家陷入「債務陷阱」的說法，非洲開發銀行總裁阿金武米·阿德希納（Akinwumi Ayodeji Adesina）對此加以否定，他指出：「中國和其他國家一樣，提供着彌補基礎設施投資的資金不足。」

第七屆非洲開發會議當地時間8月28日至30日在日本橫濱舉行，在30日的會議上通過了《橫濱宣言》。日方提倡的「自由開放的印度太平洋」構想首次以文件形式，作為非洲開發會議成果提及。

《橫濱宣言》提出將「積極關注」該構想，被《日本經濟新聞》形容，可以看做是在針對中方的「一帶一路」。

談及對非洲基建投資，《橫濱宣言》提出將「高質量基建設施投資原則」作為與會國共識，強調基建投資的「開放性」、「透明性」和「債務可持續性」。

會後的記者會上，日本首相安倍晉三又表示，「在支援非洲各國時，必須避免對方陷入債務負擔過重。持續發展很重要。」

《日本經濟新聞》認為，宣言內的有關基建投資的部分，是在針對中國所謂「債務外交」。