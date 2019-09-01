與馬克龍通電話　伊朗總統警告或再減少履行核協議承諾

美國一再加強制裁伊朗，伊朗則以違反核協議條款反擊。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）8月31日與「中間人」法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話，警告歐洲不遵守核協議的話，伊朗會再進一步減少履行協議的承諾。

魯哈尼警告稱，伊朗或再減少履行核協議承諾（Getty Images）

伊朗政府引述魯哈尼稱，若歐洲不能實踐自己的承諾，那麼伊朗會採取第三步行動，減少履行自己對協議的承諾。在這次之前，伊朗已宣布提升濃縮鈾庫存、提升濃縮鈾的濃度至超過核協議的限制水平。

但魯哈尼也表示，這一步如同其他行動，也是「可以逆轉」（reversible）的，他強調伊朗核協議的內容不可更改，所有簽約國都應該遵守協議內容。他稱，對伊朗來說的重要事項，一是所有簽約國遵守核協議內容，二是要保障在波斯灣和霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）等海域的海上運輸安全。

馬克龍之後發表聲明，強調透過對話以緩和緊張關係的重要，並要為地區帶來持久有效的方案。

美國2018年5月正式退出伊朗核協議，並重新啟動對伊朗的制裁，引來伊朗極度不滿，以違反核協議內容反擊，歐洲國家則希望從中調停。在波斯灣海域，近來出現有運油輪遇襲、懷疑有無人機遭擊落事件，形勢升温。